Цена на нефть WTI превысила $63 за баррель впервые с декабря 2014 года

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 1,99%, до $62,96 за баррель. По состоянию на 22.02 мск цена на нефть WTI составила $63,15, превысив отметку в $63 впервые с декабря 2014 года.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 1,52%, до $68,81 за баррель.