Минфин нашел способ стимулирования госслужащих

Минфин России подготовил проект о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Как стало известно, освободившиеся в результате средства будут направлены на материальное стимулирование федеральных госслужащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

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Помимо этого, министерство предлагает увеличить объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчете на год.

Ранее бывший министр финансов России Алексей Кудрин сообщил о необходимости сокращения числа чиновников в стране.