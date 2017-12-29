Число безработных в России выросло на 1,9% за неделю

Численность безработных граждан в России с 20 по 27 декабря увеличилась на 1,9% и составляет 770,49 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в республиках Тыва, Ингушетия, Адыгея, Чеченской Республике, Тульской, Псковской областях, Алтайском крае.

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Также в 76 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в Магаданской, Архангельской, Костромской, Новгородской, Липецкой областях, Камчатском, Ставропольском краях, Республике Марий Эл, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 2,2%.