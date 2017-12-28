Приставы напомнили россиянам перед Новым годом о долгах

Судебные приставы обеспечат дежурство с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года в зданиях крупных международных аэропортов. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной службы судебных приставов, поступившем в «Газету.Ru».

В ведомстве уточнили, что на данное время ограничение на выезд из страны снимается судебным приставом не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

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«ФССП России рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Это можно сделать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России в режиме онлайн через различные электронные платежные системы», — сказано в релизе.

Приставы также добавили, что в случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов, ФССП предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» непосредственно на пунктах пропуска через границу России.

В ФССП напомнили, что по состоянию на 22 декабря действует около 1,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из России.