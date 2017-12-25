Россельхознадзор снимет ограничения на поставки чая из Шри-Ланки

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство под Новый год снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По итогам переговоров принято решение под гарантии карантинной службы Шри-Ланки снять временные ограничения на поставки всей растительной продукции из Шри-Ланки с 30 декабря 2017 года», — сказал Данкверт.

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Ранее сообщалось, что Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков.