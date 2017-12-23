В ряде штатов Венесуэлы произошел сбой в поставках топлива

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA сообщила, что несколько штатов страны столкнулись с дефицитом топлива.

Речь идет о штатах Тачира, Баринас и Сулия. В компании заявили, что причиной произошедшего стала международная блокада Венесуэлы.

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«Мы не приемлем эти действия, препятствующие нормальному снабжению топливом внутреннего рынка», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что венесуэльская нефтяная госкорпорация PDVSA потребовала от своих сотрудников сократить расходы и затраты на 50%.