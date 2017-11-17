Ткачев связал экспорт российской продукции с победой над Африканской чумой свиней

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что экспорт российской продукции зависит от победы над Африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает RNS.

«У нас уже африканская чума дошла до Сибири, до Иркутска...мы не можем экспортировать свое мясо, хотя мы уже испытываем избыток, у нас уже есть перепроизводство в определенной степени. Если мы не победим эту заразу, эту болезнь, то об экспорте нам мечтать не придется», — сказал Ткачев.

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Он также подчеркнул, что за последние 5 лет АЧС унесла сотни тысяч поголовья.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ущерб России от африканской чумы свиней (АЧС) составляет около 50–70 млрд руб.