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За все уплочено: почему туристы едут в горящую Турцию

В АТОР объяснили, почему никто не отказывается от поездок в Турцию

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Мармарис. Вид на залив Ичмелер, Мармарис, 29 июля 2021 года

Мармарис. Вид на залив Ичмелер, Мармарис, 29 июля 2021 года

Алина Кваша/ТАСС
Туристов не отпугнули пожары в Турции — опрошенные «Газетой.Ru» турагентства говорят о том, что число отмен не растет, но в ряде случаев клиенты просят поменять отель, регион или дату. В сети «Розовый слон» даже говорят о 15%-ном росте бронирований. В Ассоциации туроператоров заявили, что ситуация с пожарами на всех основных курортах Турции близка к стабилизации, а оснований для возмещения по турам нет.

Несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным турецким направлениям остается стабильным. Направления Москва — Анталия и Москва — Стамбул за последние семь дней входили в топ-10 зарубежных курортов, билеты на которые ищут на «Туту.ру». Причем на неделе с 26 июля по 1 августа билеты из России в Турцию искали всего на 2% реже, чем неделей ранее. А средний чек на полет в Анталию и Стамбул за неделю пожаров даже вырос на 6% и 10% соответственно, а в Бодрум снизился на 15%, вернувшись к отметкам начала июля.

В «Авиасейлс» «Газете.Ru» рассказали, что количество поисковых запросов на билеты в Турцию практически не меняется, улететь из Москвы туда-обратно можно за 12 тысяч рублей, и этот чек тоже стабилен — повышения числа возвратов в сервисе не отмечено.

Турагентства почувствовали колебания интереса сильнее, но сомнения туристов все равно не вылились в массовые отмены. Спрос на отдых в Турции по итогам прошлой недели на фоне негативного информационного фона снизился на 31% по сравнению с позапрошлой неделей, однако

билеты на все ближайшие даты вылета в Анталию, Даламан и Бодрум проданы на 100%, борта улетают на курорты полными, отказов от туров нет, рассказали «Газете.Ru» в «Интуристе».

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При этом просматривается тенденция к перераспределению спроса на заезды в Турцию в сентябре, так как и турагенты, и туристы верят, что проблемы с пожарами к тому времени будут устранены.

«Если поступают запросы от туристов на переселение в связи с неблагоприятной ситуацией в конкретном регионе и задымлением, принимающий офис «Интуриста» предоставляет возможные варианты», — подчеркивают в пресс-службе туроператора.

В Tez Tour также заявили, что спада продаж туров в Турцию не фиксируют, а глубина и темпы бронирования сохраняют показатели предыдущих недель.

Перебронирования на другие отели и регионы есть, но отмен и возвратов все равно не наблюдается, подтвердили в АТОР по результатам собственного опроса туроператоров. От Ростуризма поступила рекомендация идти навстречу отдыхающим, если они попросят поменять отели, и эти рекомендации исполняются, говорит вице-президент Ассоциации.

«Август — более высокий сезон для Турции, он всегда лучше, чем июль. Сеть турагентств «Розовый слон» даже заявила нам о 15%-ном подъеме бронирований по сравнению с июлем. И если на прошлой неделе в Анталию ежедневно выполнялось 105 рейсов, то в один из дней на этой неделе заявлено 112 рейсов, так что пожары не внесли сильные корректировки в сезон», — заявил «Газете.Ru» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Возмещения при отменах не будет

Многие туристы из тех, кто искал информацию о положении дел в Турции, пожаловались, что при запросе на отмену тура им пригрозили 100%-ным штрафом. Для некоторых это был бы уже третий перенос поездки из-за волн коронавируса и соответствующих ограничений. Одному из связавшихся с «Газетой.Ru» туристов удалось поменять бронь на Кипр. Еще несколько предпочли не отменять долгожданную поездку в пятизвездочные отели Турции.

Как пояснили в АТОР, настаивать на 100%-ной компенсации при отказе от поездки путешественники не могут, так как ни один из уполномоченных госорганов – Роспотребнадзор, Ростуризм или МИД РФ – не объявлял ситуацию в Турции опасной для российских граждан. Только консульство РФ в Анталии рекомендовало всем туристам в любой момент быть готовыми к эвакуации.

«Так как угрозы безопасности нет, возврат происходит за вычетом фактически понесенных расходов, и они сейчас могут достигать 100% — это невозвратный билет, штрафные санкции по отелю. Стороны в переговорах идут на минимизацию потерь, но оснований для 100% возмещения нет»,

— подчеркивает Дмитрий Горин.

Ситуация с пожарами стабилизируется

За последние 6 дней было потушено или взято под контроль 129 пожаров в 31 провинции. Борьба с 9 пожарами продолжается в 4 провинциях, включая Анталию, Муглу, Испарту и Денизли, сообщают в АТОР со ссылкой на турецкие власти. Ни в одном из регионов пожары не подступают к туристической инфраструктуре ближе, чем на 20 км.

Из всех курортных локаций какие-либо неудобства сейчас испытывают туристы в Мармарисе — на выходных их в превентивном порядке переселили из отелей, ближайших к очагам возгорания. Решения об эвакуации местные отели принимали вместе с турецкими властями.

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«Вывозили на яхтах, потому что по обе стороны шоссе все горело, к тому же надо было пропустить технику, пожарные машины»,

— рассказала туристка Наталья.

Как отметили в АТОР, сейчас туристы возвращаются в свои забронированные отели по мере их очистки от последствий пожара — пепла и копоти. Все перемещения оплачиваются туроператорами, жертв и госпитализированных вследствие пожаров среди отдыхающих нет.

«Дым от пожара, который продолжается в разных районах Анталии шестой день, уходит в море. Восточные районы Алании от Кестеля и до Газипаши только наблюдают за облаком дыма, которое висит за Аланией и уходит в море, и пролетающими пожарными самолетами и вертолетами», — говорит живущий в Алании Владимир Хотко.

«Пепел с неба летит как снег, оседает на балконе. Запах гари с 0.30 и до сих пор. Горы в дыму», — сообщает Евгения, отдыхающая в Авсалларе под Аланией.

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В воскресенье власти взяли под контроль или потушили почти все пожары, но затем они вспыхнули снова из-за ветра — сейчас горят леса в горах в районе Бодрума и Мармариса, в десятках километров от береговой зоны. Местные метеорологи не обещают дождей в ближайшее время, как правило, ливни приходят в эту местность только в сентябре.

«Да нормально все. Максимум вертолеты летают и поливают, а если отель на море, то вообще не заметите», — передает соотечественникам Анна, отдыхающая в Фетхие.

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