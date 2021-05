Акционерные войны: миноритарии мотивируют нефтегазовых гигантов на «зеленый разворот»

26 мая войдет в историю экоактивизма как день, когда сразу три нефтегазовых гиганта испытали ощутимую встряску: в ExxonMobil и Chevron против политики совета директоров выступили акционеры, а Shell проиграла иск против народа Нидерландов.

Маленький моторчик, который смог победить нефтяного гиганта

История с ExxonMobil примечательна тем, что совет директоров был вынужден принять ультиматум от инвестора с долей акций в 0,02%. Engine No. 1 заставил гиганта ExxonMobil уступить им два места в совете директоров из тринадцати и намерен добиться пересмотра ее стратегии развития, сообщает The Wall Street Journal. Хедж-фонд заручился поддержкой крупных инвесторов — пенсионных фондов и управляющих компаний (BlackRock, Vanguard Group Inc. и State Street Corp. владеют 20% акций Exxon), которые поддержали требования миноритария о том, чтобы Exxon начала диверсифицировать свои инвестиции и перестала ориентироваться на ископаемые источники энергии.

«Совет директоров нуждается в руководителях, имеющих опыт успешных и прибыльных преобразований в энергетической отрасли, которые могут помочь превратить устремления по устранению рисков изменения климата в долгосрочный бизнес-план, а не в тезисы для обсуждения», — говорится в заявлении Engine No. 1.

Руководство ExxonMobil протестовало, что бурение необходимо наращивать, так как спрос на топливо и пластмассу будет оставаться высоким еще многие годы. Чтобы снизить накал в конфликте с инвесторами, в марте компания заявила, что выделит 3 млрд долларов на проекты по снижению выбросов парниковых газов, включая амбициозный проект по захоронению CO2 в глубоководных пещерах в Мексиканском заливе стоимостью 100 млрд долларов в партнерстве с крупными нефтедобывающими и химическими предприятиями. Однако акционеры сочли, что этого недостаточно.

«Exxon — одна из наиболее активно сопротивляющихся компаний в плане перехода на чистую энергетику. И эта победа на выборах в совет директоров может закончиться сменой главы и скорее всего приведет к необходимости для менеджмента разрабатывать более амбициозную «зеленую» стратегию»,

— считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Люди против Shell»

Специалисты по управлению капиталом приводят в пример еще несколько громких дел. Накануне эко-активисты выиграли суд против англо-голландской Shell. Иск «Люди против Shell» был подан в 2019 году семью организациями, включая Greenpeace и Friends of the Earth Netherlands, а также 17 тысяч граждан Нидерландов, по мнению которых Shell угрожает правам человека, т.к. продолжает инвестировать в производство ископаемого топлива.

Теперь компания будет вынуждена ускорить планы по сокращению выбросов углерода и снизить их на 45% уже к 2030 году. Для этого ей скорее всего придется отказаться от разведки новых месторождений и ускоренно выходить из углеродоемких проектов по всему миру, считают аналитики.

Exxon, скорее всего, ждет та же участь в обозримом будущем, говорит Виталий Громадин. Он напоминает, что в начале мая на ежегодном голосовании акционеров ConocoPhillips (добытчик с капитализацией в 90 млрд долларов) 52% проголосовало за ускорение стратегии по снижению выбросов. Их не удовлетворили цели, согласно которым к 2040 году ConocoPhillips планировала прийти к нулевым выбросам от собственной деятельности и потребляемой электроэнергии. Акционеры потребовали, чтобы компания разрабатывала стратегию по уходу от выбросов, которые происходят при использовании нефтепродуктов их клиентами.

«Это сложная задача для менеджмента, и видимо, они будут развивать собственные предприятия под подобные проекты — вот как BP недавно купила компанию, которая выращивает леса. Это поможет добытчикам в текущей парадигме, где приветствуется тренд на экологичность», — пояснил «Газете.Ru» Виталий Громадин.

ESG-повестка (экологичность, социальная ответственность, корпоративное управление) становится всё более популярной, поэтому давление инвесторов на компании ТЭК в части трансформации бизнеса будет только расти, считает главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

«Например, уже сейчас по данным Refinitiv, под управлением ESG-фондов в Европе находится 15% всех активов европейских инвестиционных фондов. Стоит также отметить, что по мере роста популярности электронного голосования и числа частных инвесторов, а также развития социального трейдинга, шансы акционеров-активистов избрать своих представителей в Советы директоров публичных компаний и влиять на принимаемые решения заметно возрастает», — считает Потапов.

Chevron тоже «позеленеет»

Накануне прошло голосование и среди акционеров Chevron. Совету директоров удалось устоять, но не получилось смягчить «третий уровень» климатической стратегии: как и в случае с ConocoPhillips, инвесторы потребовали, чтобы компания несла ответственность, в том числе, за снижение выбросов при использовании добытых ими полезных ископаемых клиентами компании. Специалисты отмечают, что никаких сроков и санкций за неисполнение столь новаторских требований акционеры не установили, но сигнал компании — и всей отрасли — дан однозначный.

«Под наибольшим риском находятся компании угольной промышленности, которые уже сейчас сталкиваются с трудностями при выходе на рынке капитала, также об улучшении экологичности начинают задумываться компании из других углеродоемких секторов: нефтегазовый сектор, удобрения, добыча металлов. Давление инвесторов является только одним из факторов, другой значимый фактор – ожидаемое увеличение налогов на выбросы в мире», — резюмирует старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Возьмутся ли акционеры за российских добытчиков?

Как пояснил «Газете.Ru» ведущий аналитик QBF Олег Богданов, от ситуаций, когда миноритарные акционеры воюют с мажоритарными, фактически шантажом вынуждая их к принятию каких-то решений или к выкупу долей такой «кукушки» по высокой цене, российские компании не застрахованы. Но в случае с «зеленой повесткой» есть и другие пути влияния, поэтому вряд ли энергопереход будет происходить под давлением изнутри, считают аналитики.

Как уже писала«Газета.Ru», ESG-тренд особенно сильно проявляется в банковской сфере, и «грязные» компании уже сталкиваются с проблемами с доступом к капиталу, в то время как те, кто применяет «зеленые» стратегии, могут получать кредиты со скидкой.

Помимо финансистов, перейти на устойчивые рельсы российских нефте- и газодобытчиков будет вынуждать и политика основных клиентов, которая предусматривает переход на «чистые» продукты. Европейские компании уже обязаны публиковать углеродный след от своей продукции, а вскоре будут обязаны и американские, поэтому компании с большим следом парниковых газов или с эксплуатацией труда столкнутся с проблемами, считает Виталий Громадин. Он отмечает, что российские компании в плане углеродного следа смотрятся гораздо лучше китайских, но им все равно придется поработать над модернизацией производств и общей стратегией снижения выбросов.

«Наши нефтегазовые компании в более отдаленном будущем смогут заработать на более чистом топливе: устанавливать спецоборудование, те же уловители CO2, и продавать свои энергоресурсы по более высокой цене с учетом затрат на их очистку, или же перерабатывать газ в водород и поставлять его как «чистое» топливо», — заключает эксперт.