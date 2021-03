Победа на отдельном континенте: Facebook согласился платить австралийским СМИ за контент

Facebook заключил соглашение на несколько лет с корпорацией медиамагната Руперта Мердока News Corp по итогам противостояния с австралийскими властями и СМИ. Сумма договора не называется, пишет The New York Times. Сделка включает новостной контент от крупнейших австралийских ресурсов корпорации Мердока, которой принадлежит около двух третей местных газет и новостных СМИ Австралии: национальная газета The Australian, новостной сайт news.com.au и другие.

«Соглашение позволит людям получить доступ к новостным статьям и видео из медиа по всей Австралии, от национальных до местных изданий. Мы привержены тому, чтобы нести Facebook News Австралии», — говорится в заявлении Эндрю Хантера, главы подразделения Facebook по работе с Австралией и Новой Зеландией.

Facebook пошел на сделку под большим давлением властей и общественности после открытого конфликта: в феврале соцсеть заблокировала новости австралийских СМИ.

Как Facebook на неделю «расфрендил» Австралию

Ограничения были введены в ответ на поправки к австралийскому закону о конкуренции и защите прав потребителей (News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code), который призывает восстановить справедливость в индустрии.

Традиционные СМИ жалуются, что у интернет-гигантов сконцентрированы доходы от рекламы в сети. Платформы, в свою очередь, считают, что «расплачиваются» за это направлением трафика со своих страниц на сайты медиа.

Соцсеть объявила ультиматум и показала пятому континенту будущее без новостей. На неделю в австралийском сегменте был отключен медиаконтент: обнулились профили всех австралийских новостных организаций в соцсети, были удалены все ссылки, уводящие трафик из сети на новости в домене верхнего уровня .au. Австралийские пользователи Facebook не могли делиться никакими новостями и не видели публикации мировых СМИ, и даже потеряли доступ к страницам служб экстренной помощи и правительственных организаций и здравоохранения.

Это оказалось чувствительным ударом, поскольку 21% австралийцев использует в качестве основного источника новостей социальные сети, а 39% населения получают новости из Facebook — согласно исследованию Университета Канберры 2020 года.

Такое положение дел сохранялось неделю, после чего Facebook согласился вернуть австралийцам новости, а власти обязались внести в закон четыре поправки, продлевающие для интернет-гигантов сроки по заключению сделок с медиа, прежде чем в дело вмешается назначенный государством арбитр и вынудит компанию платить через суд.

Интернет-гиганты раскошеливаются

Вместе с Facebook заблокировать австралийские новости грозился Google, но до открытого противостояния в итоге не дошло. Поисковик заключил соглашение с News Corp сроком на три года, которое, по данным WSJ, принесет издателю десятки миллионов долларов только за контент The Wall Street Journal.

Apple заключил соглашение в Австралии с News Corp еще в 2019 году, после чего начал показывать новостной контент корпорации через мобильное приложение за отдельную плату.

Facebook также анонсировал предварительные соглашения с несколькими независимыми новостными организациями, включая Private Media, Schwartz Media и Solstice Media. Но пока что заключены договоры только с News Corp и Seven West Media - еще одной консервативной медиакомпанией.

Однако эксперты не уверены, что австралийские потребители контента выиграют от этих соглашений, т.к. не ясно, сохранится ли плюрализм мнений, представленных в новостных сервисах. Можно допустить, что интернет-корпорации удовлетворятся имеющимися договорами и не станут заключать договоры с небольшими СМИ, у которых нет мощной лоббистской поддержки, особенно если их взгляды не совпадают с «линией партии».

«Нет никаких гарантий, что общество в Австралии выиграет в этой ситуации. Обратите внимание, что первыми заключили сделки с Facebook и Google консервативные медиа, сочувствующие нынешнему правительству», —

отметила старший преподаватель департамента коммуникаций Университета Западного Сиднея Таня Нотли в разговоре с NY Times.

Глобальный тренд

Проблема, как заставить интернет-гигантов делиться доходами с традиционными медиа, правительства во всем мире решают в схожем ключе, но с разным успехом. Усилия предпринимали отдельные страны, например, Испания еще в 2014 году. Но в одиночку добиться соглашения с Google у испанских властей не вышло, и Google.News в ответ на обязывающий корпорации платить медиа за новости закон просто перестали работать в Испании.

Два года назад страны ЕС договорились решать проблему сообща — и приняли первую за последние 20 лет директиву об авторском праве и смежных правах. Согласно документу, онлайн-платформы должны будут фильтровать контент на предмет нарушения закона об авторских правах, а также платить отчисления правообладателям, писала «Газета.Ru». Многие эксперты и общественные деятели, включая основателя «Википедии» Джимми Уэйлса, тогда были обеспокоены тем, что решение, какой контент оставлять в доступе, будет за корпорациями, а не за медиа и не за простыми пользователями — что может обернуться усилением монопольных практик IT-корпораций.

К июню этого года пользуясь рекомендациями Еврокомиссии страны-участники союза должны изменить национальное законодательство, но они пока не спешат это делать и продолжают переговоры с интернет-компаниями — в том числе о принципах работы дорогостоящих механизмов фильтрации контента. По неофициальным источникам, дальше всех в подготовке поправок продвинулась Германия, которая готовится рассмотреть соответствующий законопроект в ближайшие недели.

Но в ряде случаев СМИ начали договариваться с интернет-компаниями заблаговременно. Так, австралийская сделка News Corp с Google распространяется не только на этот континент, но также на публикации входящих в медиаимперию изданий в США и Великобритании.

Соглашение подразумевает создание общей платформы для подписки на новости, распределение доходов от рекламы в Google, развитие подкастов и видео-новостей на YouTube.

«Это соглашение окажет положительное влияние на медиа во всем мире, потому что мы своим примером показали, что за качественные журналистские материалы нужно платить», --

говорится в заявлении исполнительного директора News Corp Роберта Томпсона.

Придут ли эти тренды в Россию?

Прошлым летом призывы обязать крупные агрегаторы платить СМИ за контент уже звучали в Думе. Как заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, предложение все еще обсуждается, но российский сегмент индустрии реагирует на это болезненно.

«Но уверен, что мы к чему то подобному обязательно придем. Вопрос в сроках. Здесь нужно четко разделять. Есть медиа которые «генерят» эксклюзивный контент высокого качества. И агрегаторы, соцсети паразитируют на этом контенте. Вот регламентировать это паразитирование необходимо».

Но самостоятельно к этой честности участники рынка не придут, государство должно выступить модератором этого процесса, считает депутат. Он уверен, что когда-нибудь это произойдет и в России.

Аудитория «Яндекс.Новостей» за февраль составила 31 236 195 заходов на сайт. По данным «Медиалогии», в топ-5 самых цитируемых интернет-СМИ в 2020 (в СМИ) вошли rbc.ru, russian.rt.com, 360tv.ru, gazeta.ru, lenta.ru. Топ-3 самых цитируемых в новостных агентств - «РИА Новости» (14 499 329 ссылок), ТАСС (4 387 637), «Интерфакс» (2 197 125).

«Газета.Ru» запросила данные у сервиса Similar Web за февраль 2021 по всем этим сайтам. По ним от трети до половины трафика агентств приходит извне, при этом, более двух третей внешнего трафика идет от сервисов «Яндекса», включая поисковик и агрегатор «Яндекс.Новости».

Сайты СМИ получают извне от 23% до 46% трафика, но и там более двух третей — а где-то и почти 90% — приходится на трафик от сервисов «Яндекса». То есть, вклад сервисов «Яндекса» в количество ежемесячных просмотров на сайтах трех самых цитируемых агентств и пяти самых цитируемых в соцсетях медиа — от 20% до 44% всего внешнего трафика.

Ранее СМИ уже писали о том, что «Яндекс» может закрыть сервис «Новости», если на него продолжится давление со стороны властей. Тогда компания назвала эти сообщения слухами и отказалась комментировать.

По мнению экспертов, соглашение между News Corp. и Facebook по Австралии – безусловно, прецедент, и крупные медиахолдинги будут использовать его для давления на социальные сети.

«Но в то же время не следует забывать, что у News Corp. в Австралии исключительно сильные позиции. Ни на американском, ни на российском медиарынках нет компаний, которые обладают таким влиянием. Так что этот кейс скорее станет аргументом в переговорах, чем моделью для копирования», —

прокомментировал «Газете.Ru» заместитель декана факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ Сергей Давыдов.

В «Яндексе» на вопрос о том, что будет с проектом «Яндекс.Новости», если схожее с австралийским и европейским регулирование будет введено в России, не ответили. Комментируя вероятность принуждения распространителей новостей в интернете к соглашениям с медиа в России, Сергей Давыдов отметил, что модель которая работает на одном рынке, вовсе не обязательно будет работать на другом. Производители и распространители необходимы друг другу, а деградация медиасистемы не выгодна никому.

«Поэтому закрытия сервисов или какого-либо другого вредного эффекта от этого соглашения я не прогнозирую», — подчеркнул эксперт.