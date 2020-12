Год пандемии и демпинга саудитов: как сохранить устойчивость российской нефтянке  

На этом фоне котировки акций ключевых российских нефтегазовых компаний существенно снизились: так, например с начала 2020 года акции «Лукойла» потеряли 15% стоимости по состоянию на середину декабря, «Газпрома» — более чем 20%, а «Татнефти» и «Сургутнефтегаза» – около 30%.



Собственно индекс Мосбиржи «Нефть» и газ снизился за этот период на 17%.





Не только пандемия: Россия в контексте сделки ОПЕК+

Потенциальную уязвимость «Роснефти» нивелирует и долгосрочный характер уже заключенных контрактов.

Сокращение издержек до уровня саудитов

Для «Роснефти» это минимум за последние 15 кварталов, сопоставимый с показателем Saudi Aramco, не говоря уже о российских конкурентах.

Фактор обратного выкупа акций

Фактором, оказавшим существенную поддержку котировкам «Роснефти» в 2020 году, стала покупка акций на открытом рынке.

Оптимизм аналитиков и роль «Восток Ойла»

Строя эти прогнозы, аналитики упоминают в первую очередь проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края, который они характеризуют как трансформационный для «Роснефти».

Севморпуть вместо «приключений» с трубопроводами «Транснефти»

А вот, к примеру, котировки «Роснефти» полностью восстановились до уровня начала года. Очевидно, это не случайно и объясняется аналитиками, прежде всего, высоким качеством ресурсной базы и диверсификацией рынков сбыта компании: только в третьем квартале 2020 года поставки нефти в страны дальнего зарубежья составили 23,5 млн т из которых 55,3% – в восточном направлении и 44,7% – в западном.Что же касается совсем нерадужных показателей других отечественных нефтяных компаний и в целом позиционирования России в контексте соглашения ОПЕК+, то в экспертном сообществе считают, что Москва зачастую не всегда твердо в ходе переговоров настаивает на своем. Особенно на фоне жесткого подхода Вашингтона и Эр-Рияда.«У Саудовской Аравии за прошедшие годы накопились очень большие запасы, — объясняет экономист Михаил Хазин разницу между реальным и мнимым снижением добычи нефти. — Поэтому экспорт у Эр-Рияда может быть больше, чем добыча. В результате саудиты продолжают нас, Россию, вытеснять. Кроме того, нельзя забывать, что Соединенные Штаты Америки используют еще и политические методы. Вашингтон ведь не только работает через ОПЕК+, используя Саудовскую Аравию как инструмент».Если же вновь вернуться к «Роснефти» и ее в целом успешному преодолению пика кризиса 2020 года, то значительную роль здесь сыграл факт продолжающегося снижения компанией операционных издержек, которые остаются одними из самых низких в мире. Опять же по итогам третьего квартала 2020 года они уменьшились на 3,4% квартал к кварталу и на 9,7% год к году в долларовом выражении — до $2,8/барр.н.э.Именно благодаря росту выручки и контролю над расходами показатель EBITDA «Роснефти» в третьем квартале 2020 года составил 366 млрд руб., превысив на 18% значение «докризисного» первого квартала 2020 года, а также в 2,15 раза показатель второго квартала. Кроме того, EBITDA «Роснефти» в третьем квартале 2020 года на 6,7%, также опередив ожидания рынка: согласно консенсус-прогнозу, подготовленному на основании данных 13 инвесткомпаний и банков, этот показатель должен был достичь 343 млрд руб.Кроме того, «Роснефть» сгенерировала значительный свободный денежный поток (СДП), который достиг 352 млрд руб. ($5,4 млрд), что кратно выше показателей многих международных гигантов. Так, СДП «Роснефти» оказался больше китайской PetroChina в 18 раз, британской ВР – в 10,8 раз, американской Chevron и норвежской Equinor – в 3,6 раз. Такое положение вещей дает возможность «Роснефти» полноценно обслуживать долг, который с начала года сократился на $5,7 млрд.«Все это достаточно хорошие показатели, — констатирует инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов . — Год же был непростой, а EBITDA в третьем квартале превысила в 1,2 раза показатель первого — доковидного — квартала. А ведь именно EBITDA – главный фактор, на который обращают внимание инвесторы. Зафиксирована и достаточно сильная генерация СДП, при этом сама его доходность – действительно выше, чем у мировых мейджоров. А ведь именно СДП – важный показатель как с точки зрения дивидендных выплат, так и с точки зрения погашения долгов. Долговая нагрузка компании также на комфортных уровнях».Так, в марте на фоне волатильности на сырьевых рынках совет директоров «Роснефти» внес изменения в Программу приобретения собственных акций и глобальных депозитарных расписок Компании (ГДР). Таким образом, максимальный объем акций и ГДР, которые могут быть приобретены в рамках Программы, составит не более 340 млн штук на сумму до $2 млрд.В целом же с начала реализации Программы выступающий в роли независимого агента банк UBS выкупил с рынка больше 78 млн акций и ГДР «Роснефти» на сумму порядка $370 млн. И в виду успеха реализации Программы, повлекшей за собой повышение акционерной стоимости «Роснефти», Совет директоров решил продлить сроки ее действия до конца 2021 года.Вся совокупность этих составляющих заставляет аналитиков ведущих инвестиционных банков достаточно оптимистично смотреть на среднесрочные перспективы «Роснефти».Взять хотя бы банк Bank of America , который поставил акции «Роснефти» на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования на российском рынке. Или Goldman Sachs, подтвердивший рекомендацию «покупать» и обозначивший целевую цену акций в $7,1. Или J.P. Morgan, сделавший вывод, что в 2021 году котировки «Роснефти» будут демонстрировать опережающую динамику.Например, по оценкам Bank of America, NPV (чистая приведенная стоимость) проекта «Восток Ойл» может составлять $70 млрд, в Goldman Sachs оценивают NPV «Восток Ойл» на уровне $85 млрд (из них $10 млрд – газовая часть проекта) и полагают, что в целом проект может привлечь более $100 млрд инвестиций.«Восток Ойл» обладает гигантским ресурсным потенциалом: его запасы и ресурсы составляют 6 млрд т легкой малосернистой (0,01-0,04%) нефти, превосходящей по качественным характеристикам сорта Brent и ESPO. Потенциал же добычи в нем оценивается 115 млн т в год, что сравнимо с ближневосточными проектами.В структуру «Восток Ойла» войдут крупнейшие месторождения Ванкорского кластера, а также перспективные нефтеносные площади на севере Красноярского края. Кластерный же подход к их освоению позволит максимально эффективно реализовать их потенциал, обеспечив существенную синергию.Несмотря на начальную стадию проекта, транснациональная трейдинговая компании Trafigura PTE Ltd уже приобрела десятую долю его уставного капитала.

«Нужно ли говорить, что возможность поставок по Северному морскому пути на европейские и азиатские рынки является важным конкурентным преимуществом, которое вызывает повышенный интерес у инвесторов. Реализация проекта может стать настоящей революцией на глобальном рынке углеводородов», — считает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.



Да и сам факт задействования СМП указывает на то, что эта нефть будут защищена от «приключений», которыми сопровождались в уходящем году поставки нефти через трубопроводы «Транснефти».





Эффект для экономики России

Международное признание усилий в реализации ESG

На геополитические выгоды от освоения СМП обращает внимание J.P. Morgan, упоминая при этом и стимулирующий эффект, который «Восток Ойл» должен в целом оказать на российскую экономику.«Добыча в рамках «Восток Ойл» – это не только буровые установки и промысловые объекты, это - морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная высокотехнологичная инфраструктура, - напоминает директор Центра политической информации Алексей Мухин . - Инфраструктура, которая создаётся с нуля и обеспечит крупными заказами российскую промышленность. Все заказы для проекта выполнять будут именно российские производители».Аналитики J.P. Morgan полагают, что почти треть стоимости «Восток Ойл» должна быть учтены в цене акций «Роснефти» в 2021 году, что эквивалентно включению $1,2 за ГДР в целевую цену.Как следствие, J.P. Morgan повысил целевую цену ГДР «Роснефти» с $6,1 до $7,5, сохранив рекомендацию «покупать». При включении всей прогнозируемой капитализации «Восток Ойла» целевая цена составила бы $10,3 за ГДР.Концепция ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) сейчас является основополагающей для большинства инвесторов. Все чаще такой вывод можно сделать при анализе аналитических отчетов инвестбанков.Сейчас этот тренд дошёл и до России, российские компании стараются соответствовать требованиям социального инвестирования, подтверждает этот тезис Сергей Суверов.«Как грибы после дождя растут фонды ESG, да и крупнейшие мировые управляющие компании такие как BlackRock, также в своих инвестициях опираются на принцип ESG, — отмечает он. - Компаниям присваиваются рейтинги ESG, а наиболее продвинутые получают премию к капитализации».Усилия «Роснефти» в этом направлении были замечены на международном уровне.Так, в третьем квартале российская компания была включена в список 100 лучших корпораций на развивающихся рынках по версии Vigeo Eiris, дочерней компании Moody's Corporation (The Best Emerging Market Performers Ranking). Для составления рейтинга лучших, Viegeo Eiris проанализировала деятельность 843 компаний, представляющих 32 сектора экономики из 31 страны, принимая во внимание именно показатели устойчивого развития (ESG).И в целом в НК стараются осознавать свою роль в развитии страны, а также улучшении условий жизни ее граждан. Об этом говорит хотя бы то, что объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» за последние пять лет составил более 4 млрд долларов.Ну а в декабре совет директоров «Роснефти» рассмотрел «План по углеродному менеджменту до 2035 года», сделав таким образом заявку на качественно иной подход к сохранению и сбережению окружающей среды среди, пожалуй, всех других компаний нефтегазового сектора российской экономики.