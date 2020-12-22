Год без работы: половина россиян заметила увеличение времени на трудоустройство

В 2020 году россияне в среднем искали новое место работы на протяжении 6,5 месяцев, выяснили в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом в некоторых регионах России поиск работы в среднем достигал 9-10 месяцев, в то время как оптимальным периодом считается 2-3 месяца.

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Самую высокую продолжительность безработицы зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии, Забайкальском крае и Кабардино-Балкарии. Быстрее всего работу в этом году находили в Санкт-Петербурге (в среднем за 2,5 месяца), Ленобрасти (3,8 месяца) и Москве (3,9 месяца).

При этом, по данным FinExpertiza, доля безработных, которые ищут работу год и более, составляет почти 20%.

«Совокупная численность трудоспособных граждан, которые хотели бы работать, но отказались от поисков или не нашли для себя подходящих предложений на рынке труда, составляет 3,7 млн человек» — указывает президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее мнению, властям удалось поддержать занятость во время пандемии за счет антикризисных мер, в частности, зарплатных кредитов, денежных выплат и налоговых льгот для предприятий, однако главная проблема – падение доходов населения – остается.

«В стране не хватает высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, они концентрируются в Москве и далее по нисходящей в других городах-миллионниках и части северных территорий. Это приводит к негативным застойным явлениям на рынке труда, таким как хроническая безработица и добровольный отказ от работы, а также к росту имущественного расслоения и социальной напряженности», – считает Трубникова.

Почти половина россиян призналась, что время поиска новой работы в 2020 году увеличилось, говорит управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель, ссылаясь на результаты исследования компании. Это подтверждают и данные коммерческого директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого. Рынок труда после пандемии во многих областях стал рынком работодателей — возросла конкуренция за рабочие места среди соискателей, и теперь компании могут диктовать свои правила, замечает эксперт.

Условной средней нормой поиска работы считается период в первые 2-3 месяца, говорит руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Она объясняет, что именно в этот период соискатель наиболее активен — человек откликается на вакансии, ездит на собеседования и в некоторых случаях успевает получить преложение. Однако «условной» эту норму она называет не случайно.

«Дефицитность профессии, специализация, активность кандидатов и работодателей, конкуренция, трансформация самого процесса подбора и в целом экономическая ситуация сильно влияют на ситуацию на рынке труда. Когда экономические условия ухудшаются, работодатели сокращают штат, а соискателю, в свою очередь, потребуется больше времени на поиск новой работы», — поясняет эксперт. В качестве примера она приводит период первой волны коронавируса, во время которой работу было найти действительно сложнее, поскольку многие работодатели вынужденно заморозили процессы найма, а кто-то и вовсе приостановил деятельность (сферы туризма, гостиниц и ресторанов, фитнеса и красоты и прочие). Поэтому работу найти работу стало гораздо труднее.

О том, что среднее время поиска работы зависит от огромного количества факторов, говорит и президент сервиса SuperJob Алексей Захаров. Он отмечает, что в данный момент цикл поиска работы курьером или таксистом составляет 1 день, и этот показатель каким был до пандемии, таким и остался.

«Если курьер сейчас может найти работу завтра, то, к примеру, программист — позавчера. Как правило, он переходит с одной работы сразу на другую. Если он покинет работу, и только после этого начнет искать новую, цикл составит недели две-три, и то из-за того, что он будет присматриваться, где лучше», — приводит примеры собеседник «Газеты.Ru». При этом для большинства специалистов низкой квалификации в период кризиса действительно увеличивается период поиска работы — спрос на них в любом случае падает, говорит Захаров. Впрочем, он замечает, что в мегаполисах понятие безработицы относительное — всегда можно пойти работать по другой специальности или за другие деньги, однако большинство не хочет ничего менять и ждет лучшего предложения.

При этом сам тренд, что люди дольше ищут работу, закономерен — последние несколько лет рынок труда стал более конкурентным, отмечает Игнатова из hh.ru. Она объясняет такую тенденцию тем, что компании более тщательно подбирают кандидатов, чтобы нанять лучших из лучших. Поток соискателей растет, поэтому рекрутеру нужно больше времени, чтобы изучить резюме кандидата и решить, кого пригласить на собеседование.

В качестве еще одной причины эксперт называет использование нескольких этапов отбора, особенно в крупных компаниях, что удлиняет сам процесс найма. Вполне нормально при трудоустройстве в компанию сделать тестовое задание и провести несколько очных встреч с руководителями, а загрузка последних так велика, что они не всегда доступны день в день. Мария Игнатова также замечает, что и сами кандидаты тоже достаточно избирательны и зачастую хотят работать в конкретных компаниях или на конкретных условиях, отклоняя другие предложения.

При этом эксперты подбадривают, что долгий перерыв редко становится причиной отказа со стороны работодателя. По данным «Работы.ру», только для 11% работодателей этот параметр может повлиять на конечное решение при приеме на работу. Чаще кандидат не подходит по другим причинам: несоответствие требованиям, частая смена мест работы, недостоверная информация в резюме.

Несколько месяцев и даже полгода — естественный период поиска нового места работы, например, после, сокращения, тем более в период экономического кризиса, говорит Мария Игнатова. Однако уже более долгий перерыв, скажем, в год, вызывает ряд вопросов, отмечает она.

«Почему соискатель не работал так долго? Ленился? Не смог пройти ни одно собеседование успешно? Предъявлял ли он завышенные требования к новому месту? Появляются опасения, что за время простоя человек утратил квалификацию и отвык от самодисциплины. В том, что это не так, и вынужденный отдых никак не отразился на профессионализме, соискателю придется убеждать потенциального работодателя — как в тексте резюме, так и во время интервью», — предупреждает руководитель службы исследований hh.ru. Чтобы у рекрутера не возникло вопросов, эксперт советует подробно рассказать в резюме или сопроводительном письме о причинах долгого перерыва.