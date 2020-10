«Ограничение импорта колес из Украины — правильное решение»

Цены на колеса уже становились предметом многочисленных разбирательств ФАС с производителями, ОМК и Evraz, в период 2018-2019 годов, когда резкий рост спроса вынуждал потребителей не только искать новые источники поставок за рубежом, но и задействовать административные рычаги для регулирования рыночных цен.

Реклама

Однако из-за проседания рынка и циклического снижения потребностей операторов и вагоноремонтных компаний сейчас складывается парадоксальная ситуация.

По оценкам ИПЕМ, спрос на железнодорожные колеса в 2020 году сократится до 1,5 млн штук по сравнению с 1,8 млн штук в 2019 году, а в 2021 году будет еще меньше – 1,4 млн штук. Уже сейчас российские и казахстанские мощности профицитны на 30%. Evraz в августе сообщил о падении продаж колес за первое полугодие на 20%, до 84 тыс. тонн, Выксунский метзавод ОМК еще в июне предупредил о планах снижения производства колес и переводе части людей в другие подразделения.

На этом фоне прозвучала рациональная идея о поддержке российских производителей за счет ограничения импорта колес из Украины. Хотя Минтранс официально не комментирует тему, такое решение выглядит логичным в свете жестких ограничений и санкций против РФ со стороны украинских властей.

Так, в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ №184/2020 против 235 российских компаний, среди которых был Выксунский метзавод, а также такие гиганты, как ГАЗ, «Яндекс», «Мэйл.ру», «ВКонтакте», 1С, «Эрмитаж», МГУ.

В том же месяце железные дороги Украины ввели запрет для вагонов, укомплектованных колесами китайских компаний Maanshan Iron and Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd. Стоит ли говорить, что именно эти компании поставляли колеса для российских операторов.

Заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин отмечал, что украинской стороне такой шаг нужен для защиты интересов своего производителя, «Интерпайпа» Виктора Пинчука.

Пинчук еще в 2018 году попал под санкции РФ, однако колеса «Интерпайпа» по-прежнему продолжают в большом объеме поступать на российский рынок.

В конце сентября «Интерпайп» раскрыл, что в первом полугодии его EBITDA возросла на 19%, до $149 млн, в основном за счет позитивных результатов железнодорожного дивизиона – его EBITDA составила $124 млн. Пополнению украинского бюджета с налогов от продаж колес в РФ никакие санкции не помеха.

По оценкам Союза вагоноремонтных предприятий, запрет Украины на допуск вагонов с китайскими колесами ударил по отечественным предприятиям, ведь своими действиями Украина одномоментно ограничила курсирование более, чем 250 тысяч российских вагонов.

Это, в свою очередь, негативно повлияло на работу многих компаний и потребовало дополнительной нагрузки на инфраструктуру, т.к. вагоны начали останавливаться на передаточных пунктах, затрудняя эксплуатационный процесс. В Союзе уверены, что запрет допуска украинских колес на российский рынок будет правильной зеркальной мерой и российские производители в состоянии полностью закрыть потребности рынка без какого-либо негативного влияния на стоимость продукции.

Хотя некоторые операторы считают, что сокращение числа поставщиков может повлиять на цену колеса и стоимость перевозок, анализ показывает, что четкой взаимосвязи между этим нет. В 2016 году стоимость вагоносуток для полувагонов составляла 500 рублей при стоимости колес на уровне 25 тыс. руб. за штуку, а в 2018 году доходная ставка выросла в 3 раза, при том, что стоимость колеса увеличилась всего до 35 тыс. руб.

По расчетам Союза, уже более полугода на территорию РФ не завозятся колеса китайских производителей, а средняя цена колеса за этот период не возросла, а упала почти на 30% при действующей пошлине на украинские колеса в размере 34,22%.

«Повышение объемов производства внутри РФ позволит в сегодняшних непростых условиях сохранить рабочие места, увеличить поступления финансовых средств в бюджет и повысить валовый продукт страны», – считает исполнительный директор Союза вагоноремонтных предприятий Дмитрий Лосев. По его мнению, ограничение импорта колес из Украины это правильное, необходимое и своевременное решение.