Звезда «Чебурашки» ответила Певцову на критику фильма

Актриса Максимова заявила, что ее не интересует мнение Певцова о «Чебурашке»

Актриса Полина Максимова ответила депутату Госдумы и актеру Дмитрию Певцову на критику фильма «Чебурашка», в котором сыграла одну из ролей. Звезду цитирует NEWS.ru.

Максимова намекнула, что ее не интересует мнение Певцова.

«Я хочу сказать, что, если Дмитрий Певцов у нас как бы человек, который живет c Богом, да и бог с ним. Вот мой ответ», — сказала она.

Актриса добавила, что предсказать успех второй части пока нельзя, но ей бы хотелось, чтобы картина понравилась зрителю. Сборы для нее значения не имеют, но являются показателем того, что людям фильм нравится.

В марте 2025 года Дмитрий Певцов раскритиковал первый фильм «Чебурашка».

«Да, «Чебурашку» посмотрело огромное количество людей, потому что это Чебурашка. Но это пошлое, а главное, очень вредное кино для детей», — заявил артист.

