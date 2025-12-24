Двое жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ 24 декабря

Два человека получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР 24 декабря. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал он.
Еще один человек получил ранения, не совместимые с жизнью.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Днем ранее сообщалось, что автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории ДНР. Удары были нанесены по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка.
В конце ноября беспилотник нанес удар по частному сектору в Донецке, взрыв произошел возле одного из жилых домов. Отмечается, что дрон попал в забор, в результате последовавшего взрыва повреждены как минимум два частных дома. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.
Ранее житель ДНР подорвался на взрывоопасном предмете.