Легенда «Спартака» заявил, что Гусев не станет главным тренером «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Бубнов о Гусеве: никогда не будет главным тренером

Бывший футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что наставник столичного «Динамо» Ролан Гусев никогда не станет главным тренером клуба.

«Даже если он выиграет Кубок, максимум он может остаться снова в тренерском штабе. Я не против Гусева, я говорю, что будет на самом деле. Эта фигура никогда не будет главным тренером. Потому что Степашин уже сказал, что мы «Динамо» ищет тренера», — сказал Бубнов.

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после того, как 17 ноября Валерий Карпин покинул пост наставника клуба.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

Ранее легендарный тренер оценил перспективы Гусева в «Динамо».