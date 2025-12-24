Врача уволили после избиения лежащего на койке пациента

Доктор из Индии избил лежащего на койке пациента и обвинил того в агрессии

В Индии врач избил пациента, попав на видео, и был отстранен от работы. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в понедельник, 22 декабря, в пульмонологическом отделении Медицинского колледжа имени Индиры Ганди в Шимле. Видео, на котором старший врач-резидент Рагхав Нарула наносит удары 36-летнему пациенту Арджуну Панвару, быстро разошлось по соцсетям и спровоцировало расследование в отношении доктора.

По версии Панвара, он отдыхал на койке после после проведения бронхоскопии, когда к нему подошел Нарула и грубо уточнил результаты анализов.

«Я попросил его говорить со мной уважительно, но он стал вести себя агрессивно. Он ответил: «Ты просто ты». Когда я спросил, говорил ли он так со своей семьей, он заявил, что я перехожу на личности, и начал меня бить», — заявил пострадавший.

Врач называет произошедшее «самообороной». Он утверждает, что пациент оскорбил его семью и даже замахнулся стойкой для капельницы, а видео показывает лишь «половину истории». По словам Нарулы, конфликт между ним и пациентом начался за 10-15 минут до драки.

«Я не жалею о том, что сделал», — добавил он.

Главврач Рахул Рао подтвердил, что медика отстранили от работы по результатам предварительного расследования.

