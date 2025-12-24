На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врача уволили после избиения лежащего на койке пациента

Доктор из Индии избил лежащего на койке пациента и обвинил того в агрессии
true
true
true

В Индии врач избил пациента, попав на видео, и был отстранен от работы. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в понедельник, 22 декабря, в пульмонологическом отделении Медицинского колледжа имени Индиры Ганди в Шимле. Видео, на котором старший врач-резидент Рагхав Нарула наносит удары 36-летнему пациенту Арджуну Панвару, быстро разошлось по соцсетям и спровоцировало расследование в отношении доктора.

По версии Панвара, он отдыхал на койке после после проведения бронхоскопии, когда к нему подошел Нарула и грубо уточнил результаты анализов.

«Я попросил его говорить со мной уважительно, но он стал вести себя агрессивно. Он ответил: «Ты просто ты». Когда я спросил, говорил ли он так со своей семьей, он заявил, что я перехожу на личности, и начал меня бить», — заявил пострадавший.

Врач называет произошедшее «самообороной». Он утверждает, что пациент оскорбил его семью и даже замахнулся стойкой для капельницы, а видео показывает лишь «половину истории». По словам Нарулы, конфликт между ним и пациентом начался за 10-15 минут до драки.

«Я не жалею о том, что сделал», — добавил он.

Главврач Рахул Рао подтвердил, что медика отстранили от работы по результатам предварительного расследования.

Ранее водитель скорой помощи избил 80-летнего самарца, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами