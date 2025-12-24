На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США произошла стрельба с участием иммиграционной полиции

Два человека госпитализированы в Мэриленде в США после стрельбы с участием ICE
Jose Luis Magana/AP

Два человека были доставлены в больницу в среду утром после того, как сотрудник иммиграционной и таможенной полиции США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) открыл огонь в городе Глен-Берни, штат Мэриленд. Об этом сообщает Baltimore Banner.

По словам члена совета округа Анн-Арандел Аллисон Пикард, сотрудник иммиграционной полиции открыли огонь по человеку, который, предварительно, пытался сбить его.

В пожарном управлении округа рассказали, что на место происшествия были направлены две машины скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Накануне иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала в соцсети X видео с Санта-Клаусом, который депортирует мигрантов.

До этого министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что администрация президента США приняла решение увеличить до $3 тыс. размер вознаграждения для добровольно покидающих страну нелегальных мигрантов.

Ноэм добавила, что в рождественский сезон американские налогоплательщики «щедро утроили стимул» для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.

