Президента «Фенербахче» задержали после положительного теста на наркотики

Президент «Фенербахче» Саран задержан после сдачи положительного теста на кокаин
close
РИА Новости

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран задержан полицией Стамбула после сданного положительного теста на наркотики. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Ранее стало известно, что 19 декабря чиновника вызвали на допрос по делу о «распространении, употреблении и содействии по употреблению наркотических веществ». Для проведения тестирования у Сарана был взят образец волос, в ходе него проба дала положительный результат на кокаин.

После проведения следственных мероприятий Саран был освобожден под подписку о невыезде.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место, имея в активе 39 очков после 17 игр.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее бывший футболист сборной России отказался посещать Европу.

