Ажиотажный спрос: почему россияне раскупили золотые монеты

На фоне пандемического кризиса и потрясений на финансовых рынках россияне стали искать новые инструменты для инвестирования. Более состоятельные россияне наращивают инвестиции в биржевое золото – проще говоря, акции специализированных «золотых» фондов.

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Те, кто слабо разбираются в биржевых инструментах или не имеют брокерских счетов, тоже активно перекладывают сбережения в золото. Так, в Промсвязьбанке в весенне-летний период приток средств в обезличенные металлические счета (ОМС) вырос на 15%, а спрос на золотые монеты и вовсе подскочил на 20%, сообщает агентство «Прайм».

Интерес россиян к золоту можно понять: полгода назад золотой фьючерс на бирже стоил всего $1687, а сейчас – $1904. Это при том, что на пике в августе котировки превышали отметку в $2060.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики отметили, что иметь золотые сбережения, в целом, нужно всегда, поэтому в в широком смысле не существует идеальных или плохих моментов для покупки драгоценных металлов. И это касается не только золота.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин отмечает, что спрос на золото и активы в золоте в ближайшие годы продолжит расти. Текущий рост цен и спроса на золото и активы в золоте представляется устойчивой тенденцией, обусловлена мягкой или сверхмягкой монетарной политикой ведущих стран мира последних 12 лет.

«С точки зрения оценок на основе динамики показателей, отражающих динамику товарной и денежной массы целевой уровень цен на золото на ближайшие один – два года составляет $2500 за унцию в базовом сценарии, – сказал аналитик. – Позитивный и негативный, для рынка золота, варианты сценария в рамках данной системы оценок на ближайший год с вероятностью 60% составляют, соответственно, $1700 и $3150 за унцию».

С мнением эксперта согласился и собеседник «Газеты.Ru» из «Альпари Голд». Представитель компании отметил, что около 10-15% сбережений стоит хранить в физическом золоте, и в первую очередь – именно в золотых монетах.

«У монет есть масса преимуществ: отсутствие НДС для законных платежных средств. Монеты более ликвидны, по сравнению со слитками. Их можно реализовывать широкому кругу физических и юридических лиц. Потеря сертификата на слиток грозит потерей возможностью его реализации»,

– объясняет представитель «Альпари Голд».

Вместе с тем собеседник «Газеты.Ru» отметил, что по сути сейчас на рынке монет из драгметаллов сформировался своего рода дефицит.

«В марте 2020 года в «Альпари Голд» раскупили все золотые и серебряные монеты. Такого ажиотажного спроса не было никогда за четыре года работы компании на российском рынке, – удивляется представитель компании. – Особо высоким спросом пользуются золотые монеты «Георгий Победоносец» (Россия), «Филармоникер» (Австрия), «Британия» (Великобритания), все весом по одной тройской унции (31,1 гр)».

Есть варианты дешевле

В беседе с «Газетой.Ru» представитель «Альпари Голд» сказал, что золото, по его мнению, сегодня стоит достаточно дорого, поэтому серебряные монеты тоже очень интересный способ для защиты части средств от негативных тенденций в экономике.

Дело в том, что сейчас золото к серебру в долларах котируется 1 к 79 – это довольно высокий разрыв, и он будет сокращаться до 1 к 50.

«Запасов серебра в мире хватит лет на 30. Этот металл ждет очень серьезное подорожание», – поясняет эксперт.

Впрочем, Александр Осин из «Фридом Финанс» указал на некоторые риски, связанные с физическим золотом. По мнению эксперта,

главное преимущество драгоценного металла, в виде тех же монет, – простота покупки. Однако при продаже покупатель может потребовать независимой экспертизы монет. Разумеется, это не бесплатно.

«Кроме того, наценка, отражающая художественную и нумизматическую ценность монет сравнительно велика. Стоимость монет приблизительно от 10% до нескольких десятков процентов выше, чем стоимость драгметаллов, из которых они выполнены», – добавил Александр Осин, уточнив, что наличие художественной и нумизматической стоимости представляет собой дополнительный риск для инвестора.

Защита от инфляции

В целом оба эксперта согласились с тем, что золотые монеты представляют собой своего рода защиту средств от инфляции.

«Золото и серебро будут расти в долгосрочной перспективе. Любые риски в мировой экономике снова подтолкнут котировки драгметаллов вверх. Доллары, евро и рубли можно всегда напечатать, а запасы золота и серебра ограничены»,

– отметил представитель «Альпари Голд».

Александр Осин из «Фридом Финанс» все же отметил, что цены золота реагирует своей динамикой не столько на саму инфляцию, сколько на факторы, предопределяющие динамику потребительских и производственных цен в экономике.

«Реальный среднестатистический рост цены золота год к году в долларах США начиная с 1968 года составляет 6%. Но за эти 52 года были достаточно длительные периоды, когда золото росли в цене медленнее инфляции, корректируя своей ценовой динамикой те или иные технические или фундаментальные факторы», – объясняет эксперт.

Так что фактически главный совет для тех, кто решил переложить свои средства в золото – не перебрасывать в него все имеющиеся средства. Гораздо более грамотным решением станет создание «корзины» вложений для защиты от экономических рисков в целом.