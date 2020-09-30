Новые правила работы: какие услуги ресторанам запретили включать в счет

С 1 января 2021-го года в России заработают новые правила для общепита, одобренные правительством России. Эксперты сразу обратили внимание на то, что прописано в них в части запрета на включение в чек дополнительных услуг без ведома клиента.

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При этом, заведения все еще останутся вправе оказывать такие услуги для того, чтобы развлекать своих посетителей. Но и предупреждать о том, платные они или нет, тоже нужно будет заранее. В противном случае, клиенты заведений могут рассчитывать на полный возврат уплаченных по чеку средств (в части дополнительных услуг).

С одной стороны, новые правила делают дополнительный сервис более справедливым в отношении клиентов общепита. Но участники индустрии уверены, что на практике ни к каким изменениям это не приведет.

Что касается чаевых, их давно никто не включает в чек, поскольку посетители привыкли оставлять вознаграждение обслуживающему персоналу.

«На доходе заведения это никак не отразится, так как это поощрение официанту, с которым общается гость, и это услуга, которая всегда оказывается на усмотрения гостя. Как правило, гости ресторана сами оставляют чаевые», – рассказал «Газете.Ru» руководитель независимого объединения рестораторов Москвы Максим Лучин.

К новым правительственным правилам скептически отнесся и ресторатор Станислав Лисиченко. В своем Telegram-канале он рассказал, что

существует множество способов вбить чаевые в чек именно с согласия гостя: для этого достаточно пробить фактические услуги как хлеб, чай, лимон и так далее.

«Бить обслуживание в чек — плохая идея для всех, эти деньги становятся выручкой заведения, и очень сложно их легально и без потерь потом выплатить официанту. Надо мутить сложные схемы со значительными потерями для официантов», – пишет Станислав Лисиченко.

К тому же, в России давно начали развиваться другие способы оставлять чаевые персоналу, даже если гость оставил дома наличные. Так, еще в конце июля Mastercard и платформа Etiquette открыли в России сервис безналичных чаевых, которые можно оставить через NFC-метку официанта или QR-код. Деньги, при этом, моментально приходят человеку на карту.

Что касается других дополнительных услуг в виде той же живой музыки, по словам Максима Лучина, таких заведений в Москве, где подобные услуги включаются в чек, уже давно не осталось. Ведь столичные заведения по сути максимально сконцентрировались на гастрономии и стали местами, нацеленными в первую очередь на еду. А те заведения, которые организуют какие-то живые выступления, скорее используют это для привлечения дополнительных гостей.

Но такая практика еще типична для некоторых ресторанов на российских курортах. Но в то, что постановление правительства тут что-то поменяет, эксперты все равно не верят. То, что клиенту все равно придется заплатить эту сумму – гораздо более реалистичный сценарий.

«Вероятность того, что дополнительные услуги могут распределить в стоимость основного продукта есть, этот факт невозможно не учитывать»,

– сказал Максим Лучин.

Сколько вешать в граммах

Запрет на включение дополнительных услуг в чек без согласия клиента – лишь малая часть того, что прописано в новых требованиях к заведениям общепита. Большая часть норм относится к тому, что

такие организации будут обязаны предоставлять клиентам полную информацию о способах приготовления блюд, точном размере порций и предоставлять клиентам возможность убедиться в том, что их порция соответствует тому, что написано в меню.

Для отдельных ресторанов это может потребовать разработки нового меню если, например, в нем не указывался способ приготовления блюда. Но этот процесс для заведений – в порядке вещей.

«Печать меню — это всегда запланированная статья расходов, которая точно не зависит от количества позиций и услуг отражённых в нем, – объясняет Максим Лучин. – С условием того, что обновления позиций в заведениях Москвы происходят регулярно, то это абсолютно регулярный процесс, который уже заложен во всех планах».

Что касается крупных ресторанных сетей, а не отдельных частных заведений, многие из них уже давно исполняют некоторые положения новых правил, поскольку для них это – вопрос репутации.

Так, в пресс-службе McDonalds «Газете.Ru» рассказали, что уже давно показывают, как готовятся их продукты. Например, некоторое время назад компания проводила «Биг Мак шоу», на которых подробно рассказывалось и показывалось, как делается этот сэндвич.

«Весной этого года и до открытия предприятий мы также транслировали процесс приготовления заказов онлайн и открыто демонстрировали все технологические процессы», – сказали представители компании.

Что касается остальных блюд, в McDonalds отметили, что

краткое описание способа приготовления каждого блюда вместе с пищевой и энергетической ценностью уже указано в «Сведениях об основных потребительских свойствах продукции Макдоналдс», расположенных в «уголке потребителя».

В «Шоколаднице» рассказали, что уже указывают граммовку блюд и вес напитков в меню, а с их полным составом и пищевой ценностью можно познакомиться в любой кофейне в «уголке потребителя» или скачав специальный файл на сайте.

В отношении полной пошаговой технологии приготовления блюд, в «Шоколаднице» отметили, что это является коммерческой тайной в любом заведении, ведь именно за уникальным рецептом и неповторимым вкусом гости и приходят в то или иное кафе. Впрочем,

это и не является нарушением требований новых правил: там предусмотрено, что заведения могут держать рецептуру в секрете, если она составляет коммерческую тайну.

Представители KFC сказали «Газете.Ru», что все те же данные указаны в меню любого ресторана сети и на сайте компании. А

специальные весы, на которых посетитель может проверить фактический вес приготовленного для него блюда, тоже есть во всех ресторанах.

В «Шоколаднице» отметили, что в соответствии с требованием властей все заведения тоже будут предоставлять такую услугу.