Широким шагом: к чему приведет снижение ключевой ставки

Центробанк на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу на один процент — до 4,5% годовых.

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В марте совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. В апреле ЦБ сократил ставку до 5,5%.

До апреля Россия была единственной страной из G20, которая не снизила процентную ставку во время коронавируса, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. «Развитые страны активно печатают деньги для стимулирования своих экономик и защиты финансовых рынков, благодаря чему страны развивающиеся получили возможность также смягчить ДКП (денежно-кредитную политику — ред.) без серьезных последствий для курса своих валют. Но, конечно, ЦБ действовал тогда консервативно», — говорит Дадашев.

В апреле обоснование для изменения ставки было таким — распространение эпидемии коронавируса, резкое снижение цен на нефть и ослабление национальной валюты.

ЦБ не замечает роста цен

Сейчас ЦБ несколько иначе объяснил свое решение снизить ставку широким шагом. Во-первых, инфляция замедлилась сильнее, чем ожидалось ранее, поскольку карантинные меры оказались длительными. Во-вторых, риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. В-третьих — «инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились».

Годовая инфляция в России на 15 июня по предварительным прогнозам составила около 3,1% и продолжит снижаться, отмечают в ЦБ.

«В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», — сообщил регулятор на своем официальном сайте.

Эксперты сомневаются, что решение ЦБ по ставке окажет эффективное влияние на рынок. «Задача ЦБ — создать комфортную конъюнктуру для восстановления спроса, в том числе за счет снижения уровня ставок в экономике. В то же время как бизнес, так и домохозяйства в условиях значительного сокращения доходов и неопределенности в отношении даже краткосрочных перспектив деловой активности демонстрируют склонность к сокращению спроса. Денежные власти при таких вводных могут оказывать весьма ограниченное влияние на экономику», — говорит экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Отказ по «бумажным основаниям»

Восстановление деловой активности в большей степени будет зависеть от эффективности правительственных мер поддержки бизнеса и населения. «Главное не ставка, а то, насколько быстро властям удастся снизить уровень бюрократии в процессах доведения госпомощи до ее получателей. Сейчас это все реализуются медленно, многие компании по тем или иным «бумажным» причинам не могут претендовать на получение господдержки», — напоминает Покатович.

По его мнению, реальную эффективность для бизнеса имеют такие меры господдержки, как снижение налоговой нагрузки, предоставление отсрочек по арендным платежам, а также комплекс мер, направленных на поддержу уровня занятности, в том числе за счет предоставления компаниям льготных кредитов на выплату заработной платы.

«На наш взгляд, наиболее востребованной мерой поддержки сейчас остается снятие «критериев» пострадавших от пандемии отраслей — право на получение господдержки должно быть расширено на все отрасли», — полагает эксперт.

Для поддержки населения на плаву вполне эффективными могут оказаться такие меры поддержки, как прямые денежные выплаты гражданам, в том числе семьям с детьми. В то же время эксперт считает, что для ускоренного восстановления потребительского спроса «прямая денежная поддержка населения должна быть существенно расширена».

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов указывает, что сама возможность снизить ставку — ресурс ограниченный.

«Ждать заметного роста экономики за счет удешевления денег нет оснований: граждане давно закредитованы, у бизнеса не растет выручка и прибыль и нет особой потребности в кредитовании. «Животворящая девальвация рубля» и то принесла бы больше пользы», — поясняет Хестанов.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин считает, что снижение ключевой ставки почти не отразится на кредитовании бизнеса. Ставки по банковским кредитам и без решения ЦБ могли бы снижаться, поскольку банки не испытывают проблем с ликвидностью. Но это для устойчивых компаний. Для остальных, например, пострадавших от карантина, снижение ключевой ставки почти не повлияет на решение о выдаче кредитов, считает эксперт.

Он обращает внимание, что из поданных заявок на 180 млрд рублей на зарплатные проекты (сумма скромная сама по себе) было одобрено банками только 52%. А это субсидируемые властями выдачи.

Банки сейчас не смотрят на стоимость денег, а просто выжидают, изучают ситуацию. Им важнее понять, кому можно выдать кредит после выхода компаний с карантина, а кому нет. Банкам важнее, чтобы кредит вернули.

«Если компания выплывет после пандемии, сама восстановит свой бизнес, она сможет рассчитывать на кредит. Если нет — банк своим кредитом не будет спешить спасать ее от гибели. На это выжидание потребуется несколько месяцев», — предупреждает Надоршин.

Он считает не совсем корректным говорить сейчас, как это делает ЦБ, что инфляция замедлилась. Середина июня снова принесла ускорение. «Цены на продовольствие растут. Я вижу это по своей собственной потребительской корзине, и это, вместе с оживлением потребительской активности, начал фиксировать в июне Росстат. Причем рост внушительный — по ряду позиций сразу на 10-15%. Если начнет развиваться этот нездоровый процесс, то есть риски скатывания экономики в ситуацию, при которой ВВП будет стагнировать, а цены резко пойдут вверх», — обращает внимание Надоршин.

Доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, учредитель и директор ООО «Центр социальных и образовательных технологий» Вадим Ковригин согласен с тем, что снижение ключевой ставки не снимает проблему доступности кредитов для предприятий. «Для того чтобы банки начали активнее выдавать заемные средства, необходимо расширять госгарантии. Риски невозврата кредита пострадавшим предприятиям должно взять на себя государство. Без этого на быстрый выход из кризиса рассчитывать не приходится», — говорит Ковригин.