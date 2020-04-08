«Хотя бы часть»: туроператорам заплатят за отмененные поездки

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам. Об этом сообщается в среду, 8 апреля, на официальном сайте кабмина.

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Субсидии направлены на возмещение затрат, понесенных из-за аннулированных туров за границу и по России, а также в качестве компенсации расходов за вывоз туристов из государств, в которых был объявлен режим пандемии, уточняется в распоряжении правительства.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова пояснила на брифинге в среду, что субсидии помогут компенсировать «хотя бы часть затрат» туриндустрии. Из ее слов следует, что правительство готово возместить в первую очередь ту часть расходов, которая относится к авиаперевозкам.

«Авиаперевозки составляют в среднем 50% стоимости в турпакете, поэтому данная мера поддержит бизнес в этой непростой ситуации», — сказала Догузова.

В ближайшее время Ростуризм обещает начать сбор заявок от туроператоров на возмещение их убытков. Компании должны будут предоставить ваучеры, документы, подтверждающие, что турист внес предоплату, а сам туроператор в свою очередь внес ее за бронь мест. Авиакомпания также должна будет подтвердить, что билет был невозвратный и деньги туркомпании не вернулись. Отчитаться за бюджетные субсидии кабмин требует до 1 октября.

В ответе за будущее лето

Остается неясным, будет ли компенсирована оставшаяся часть расходов туроператоров — бронирование отелей, трансферы и страховка.

Впрочем, представители туротрасли рады и тому, что обещает кабмин. «Это вселяет надежду, что будут компенсированы расходы на авиабилеты не только в составе уже прошедших несостоявшихся туров, но и в тех пакетах, которые аннулируются на первую часть лета», — говорит гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

«Опубликованные правительством России постановления помогут туристической отрасли», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе TUI Россия. Теперь в компании ждут принятия правовых актов, определяющих порядок расходования субсидий. Без особых распоряжений туротрасль не вправе начинать выплаты компенсаций.

Пока Ростуризм соберет заявки от пострадавших туроператоров и получит субсидии от Минфина, а затем распределит их, пройдет время. Так что сейчас самый оперативный канал помощи туристам — Фонд персональной ответственности. Он был сформирован самими представителями туриндустрии.

По идее, это деньги самих туроператоров, и они вправе забрать их в условиях форс-мажора, чтобы выплатить компенсации туристам. Как, собственно, и было задумано, когда фонд создавался. Но теперь, когда форс-мажор наступил, забрать оттуда средства туркомпании тоже пока не могут. Имеется ограничение.

Средствами фонда туркомпании могут воспользоваться (в размере внесенных в него собственных средств) в случае, если «если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений [из-за коронавируса] до 1 июня 2020 года».

То есть, если тур был оплачен и поездка планировалась до 1 июня.

Есть второй вариант, позволяющий выплачивать компенсации пострадавшим туристам: забирать деньги из фонда, самостоятельно компенсировать туристам несостоявшуюся поездку. За это правительство дает туркомпаниям отсрочку по обязательным платежам в фонд.

Сейчас туркомпании пытаются понять, что им выгоднее, воспользоваться средствами фонда персональной ответственности или льготой по отсрочке ежегодного платежа. «После того, как будут опубликованы соответствующие нормативно-правовые акты, мы проанализируем оба варианта и выберем тот, который удовлетворяет интересам туристов и компании», - пояснили в Tui Россия.

Не отдохнули на 37 млрд рублей

Любой из этих вариантов требует времени. Туристам тоже придется выбирать: взять компенсацию за несостоявшийся отпуск или отложить его до лучших времен.

Деньгами предпочтут взять те, кто остался из-за пандемии и без отдыха, и без денег к существованию, объясняют в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила «Газете.Ru», что сейчас в фонде персональной ответственности собрано порядка 1,6 млрд рублей. Это копейки, если учесть размер проблемы, считает Ломидзе.

«По нашим оценкам, если ситуация идет по пессимистическому сценарию и до сентября большинство направлений не откроется, недополученный доход туроператоров составит 37 млрд рублей», — говорит Ломидзе.

По выездному туризму ущерб оценивается (по данным за 25 марта) в 25 млрд рублей, по въездному — порядка 12 млрд руб.

Ситуация с коронавирусом пришлась на период, когда туроператоры активно готовились к летнему сезону, вносили средства за размещение в отелях и за перевозку. Принуждение туроператора к выплате средств за тур приведет к коллапсу отрасли и неисполнению обязательств даже перед теми туристами, которые были готовы переносить сроки тура, полагают в АТОР.

В отраслевой ассоциации прогнозируют массовые судебные иски от клиентов, и суды, как правило, такие иски поддерживают. «Но главное, что по решению суда далеко не всегда истец получит компенсацию в 100%. Если туркомпания признается банкротом, то пострадавшие получают компенсации, исходя из тех средств, которые были у банкрота и которые поступили от продажи имущества банкрота», — пояснили «Газете.Ru» в одной из туркомпаний.

В Ростуризме также призывают россиян переносить оплаченные туры, а не отменять их и требовать компенсации.

Глава Ростуризма Догузова считает, что перенос тура позволит бизнесу выстоять, а туристам — выгодно отдохнуть, по докризисному курсу рубля.

«Например, многие туроператоры уже договариваются с путешественниками, планирующими свой будущий отдых, о переносе даты тура по фиксированному на момент покупки курсу валют: он фактически будет ниже, чем при новом бронировании», — обратила внимание Догузова.

При этом у туриста остается право на возврат средств в соответствии с действующим законодательством, уточнила глава службы.

Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами, за исключением вывозных рейсов. С 28 марта по 1 июня приостановлена деятельность отелей на всей территории страны.

В сфере туризма из-за коронавируса могут исчезнуть 75 млн рабочих мест, сообщил 31 с марта Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC). В туротрасли РФ заняты 2,5 млн россиян.