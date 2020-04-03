Грозит напряжением: регионам не советуют ограничивать алкоголь

Минпромторг направил главам российских регионов руководство для работы на период изоляции из-за пандемии коронавируса. Письмо с рекомендациями есть у «Газеты.Ru». Его подписал глава ведомства Денис Мантуров.

Реклама

Из документа следует, что в министерстве не рекомендуют ограничивать продажу алкоголя или сокращать часы, когда его можно приобрести. О подобных решениях на фоне пандемии ранее уже объявили власти нескольких регионов. Власти Забайкальского края, Якутии, Тувы ввели полный запрет на розничную продажу алкоголя. В Красноярском крае и Башкирии время приобретения спиртных напитков ограничили с 10.00 до 18.00, в Карелии — с 10.00 до 14.00, Пермском крае — с 11.00 до 20.00.

Алкоголь и социальное напряжение

Минпромторг рекомендует не менять установленный ранее в субъектах режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости, следует из письма.

«Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — пишет Мантуров главам регионов.

Участники рынка считают, что введение подобных ограничений грозит ростом серого рынка, отравлением контрафактом и потерями для бюджета.

Ограничения на продажу алкогольной продукции в регионах могут не только негативно повлиять на предпринимательскую активность, но и существенно повысить вероятность употребления суррогатов и отравлений ими среди населения, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Серый рынок, безусловно, воспользуется данным ограничением для легальных производителей в условиях сохраняющегося спроса,

считает он.

Подобное ограничение — это большое искушение для тех, кто работает по серым схемам и имеет доступ к спирту, попытаться быстро заработать, организовав продажу из-под полы, отмечает и вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям пивоваренной компании «Балтика» Алексей Кедрин.

Он подчеркнул, что подобные ограничения в период пандемии и экономического спада могут привести к негативным последствиям. Во-первых, к снижению объемов производства, связанному с серьезным ограничением оборота алкоголя, что неминуемо скажется на доходной части бюджета региона, говорит Кедрин. Во-вторых, ограничения доступности алкоголя приведут к увеличению объемов производства суррогатов и контрафакта.

В этом случае возникнет дополнительная угроза для безопасности населения, что в период пандемии является недопустимым, считает эксперт.

«Негативный опыт введения «сухого закона» в разных его проявлениях хорошо известен во всем мире, когда цена ошибки измерялась человеческими жизнями, — напомнил Дурдыев. — Дополнительные ограничения могут привести к сокращению или даже полной остановке алкогольных производств, что неизбежно повлечет за собой рост безработицы в регионах».

Эксперт также заметил, что наличие алкоголя в торговой точке — один из факторов, который позволяет сдерживать рост цен на социально значимые товары, что особенно важно в период вынужденного карантина и снижения платежеспособности населения.

Четыре ключевых момента выделяет президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.

Объемы продаж по официальным данным Росалкогольрегулирования (РАР) в первом квартале и марте этого года не увеличились по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, поэтому такие обоснования для ограничения продаж, как рост потребления, можно считать надуманными, говорит он.

Во-вторых, стоит учитывать, что ограничение легальных продаж не ведет к сокращению потребления. Сейчас по всех регионах можно заказать нелегальную продукцию через интернет. Покупать можно в нелицензированных магазинах, где продавец знает тебя в лицо, указывает он. По данным Союза, объем нелегального оборота крепкого алкоголя в России по состоянию на 2019 год составлял около 30 млн декалитров.

Также в бюджеты регионов поступают акцизы от легальных продаж алкоголя, а им сейчас эти средства особенно нужны – чтобы поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от пандемии, также отметил Косарев. И, наконец, надо помнить, что вернуться назад всегда сложнее – если нелегальные производства успеют развиться в этот период, а люди привыкнут покупать нелегальный алкоголь, который продается по более низким ценам, очень сложно будет потом эту ситуацию «отыграть».

Помехи для интернет-торговли

В своем письме Денис Мантуров также коснулся препятствий, с которыми столкнулась интернет-торговля. Как ранее рассказали «Газете.Ru» в Торгово-промышленной палате (ТПП РФ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) e-commerce в ряде регионов фактически заморожен, поскольку контролирующие органы стали закрывать пункты выдачи заказов и требовать специальные пропуски от курьеров.

Большое количество случаев, когда сотрудники ГИБДД пытаются всеми способами ограничить движение, не вчитываясь в существующее распоряжение правительства, говорил президент АКИТ Артем Соколов. В распоряжении правительства сказано, что дистанционная торговля в период изоляции разрешена всеми категориями товаров, которые допускаются к реализации онлайн законом, напомнил он.

«Проблема на местах может быть связана с тем, что сотрудники ответственных структур не всегда понимают, как устроена интернет-торговля, — пояснял Соколов. — В их понимании к ней относится только доставка, а на самом деле это большая инфраструктура, в которую входят и пункты выдачи заказов, и курьеры, и автомобили, и склады».

В своем обращении к региональным властям Минпромторг указал на то, что в отдельных регионах не пропускают транспорт, который перевозит непродовольственные товары, в то время как интернет-торговля ими распоряжением правительства не запрещена.

«Напоминаю, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами допускается»,

— написал министр. Также он поручил обеспечить беспрепятственный проезд всего транспорта, который занимается перевозкой товаров, но прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости.