Два удара по России: бюджет ждет дефицит

В 2020 году государственный бюджет ожидает дефицит, заявил глава Минфина Антон Силуанов 18 марта на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства. Его слова приводит РИА «Новости».

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По словам министра, нынешнее положение отечественной экономики отклоняется от более ранних макропрогнозов на год, поскольку на данный момент ситуация развивается «не лучшим образом». В связи с этим властям придется использовать резервные средства из Фонда национального благосостояния — «для этого он и формировался», подчеркнул Силуанов. Общий объем федерального бюджета составляет примерно 20 трлн рублей, отметил чиновник.

Одна из причин ожидаемого дефицита — падение цен на нефть.

Сегодня котировки сырья марки Brent опустились ниже $28 за баррель, а стоимость WTI — ниже $26. Таким образом, Brent оказалась на четырехлетнем минимуме, а WTI в последний раз показывала такие значения в феврале 2003 года. По оценкам аналитиков Deutsche Bank, во втором и третьем кварталах 2020 года цена Brent может достигать $25 за баррель.

Падение стоимости сырья вызвано развалом сделки ОПЕК+ 6 марта. Ряд стран — экспортеров нефти планировал ужесточить условия соглашения по ограничению добычи ресурсов, целью которого было поднятие цен на рынке. Однако с учетом сложившейся ситуации в мировой экономике Россия выступила за продление сделки на текущих условиях, и переговоры провалились.

Нынешнее соглашение истекает 1 апреля 2020 года. По мере приближения этого срока котировки нефти падают, поскольку недовольные итогом переговоров страны объявили о наращивании добычи ресурса — это фактически говорит о начале ценовой войны.

«Только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями», — сообщил Силуанов. В 2019 году, по оценкам Минфина за февраль 2020 года, нефтегазовые доходы бюджета составили 7924,3 млрд рублей. В январе они достигали 615,9 млрд по сравнению с 680,8 в том же месяце прошедшего года.

Однако не только падение стоимости нефти бьет по российской экономике. «Гораздо более серьезный фактор — коронавирусный»,

предупредил глава Минфина.

По его словам, из-за коронавируса «сжимаются целые сектора экономики».

«Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует подрастающий целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», — сообщил Силуанов.

Он также заявил, что властям следует «сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без государственной поддержки просто не смогут существовать».

Помимо текущих проблем отечественной экономики, на заседании Силуанов затронул вопрос об управлении федеральным имуществом — в 2020 году эти полномочия перешли к Минфину.

«Здесь нам необходимо создать новые механизмы по повышению эффективности управления всем имуществом, которое стоит на балансе государства, — отметил глава Минфина. — В этой связи речь идет о повышении эффективности, если общими словами говорить, и, конечно, о сокращении тех операционных издержек, которые сегодня государство несет, владея этим имуществом».

Он призвал к усовершенствованию правовых документов по управлению имуществом и созданию системы управления продажами. Существующий интернет-сайт нуждается доработке и модернизации — по мнению министра, это позволит «превратить его в информационную государственную систему, которая позволяет с одной стороны обеспечить учет юридически значимых действий в сфере реализации имущества и соответственно повысить эффект и отдачу от управления государственным имуществом». Полномочия оператора сайта Силуанов предложил передать казначейству.