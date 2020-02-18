Нефть по $40: чем грозит развал ОПЕК+

На начало марта запланирована очередная встреча нефтяного картеля ОПЕК+. На ней будет рассматриваться будущее сделки по сокращению добычи, а также возможные меры по балансировке рынка из-за ситуации с коронавирусом.

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Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о совместном регулировании добычи нефти с 2017 года. Оно уже неоднократно продлевалось. Страны устанавливают квоты по добыче в зависимости от ситуации на рынке, и действуют они три-девять месяцев. Нынешнее соглашение продлено до 31 марта 2020 года.

Но очередная встреча ОПЕК+ может сильно отличаться от предыдущих. Дело в том, что Саудовская Аравия, лидер ОПЕК и крупнейший производитель, призвала к быстрому сокращению добычи.

По мнению Эр-Рияда, это позволит удержать котировки на уровне $60 за баррель или выше.

Другие члены картеля также поддерживают это решение. Из-за коронавируса технический комитет ОПЕК+ по итогам встречи 4-6 февраля рекомендовал ограничить добычу нефти еще на 600 тыс. баррелей в день и продлить действующие ограничения до июня 2020-го.

Таким образом в ОПЕК+ пытаются возместить избыток предложения на рынке.

Ранее эксперты международного рейтингового агентства Moodyʼs не исключали, что спрос на нефть в Китае, крупнейшем потребителе этого вида сырья, может сократиться на 10%, или на 14 млн баррелей в сутки, из-за последствий вспышки в стране пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Если эпидемия продлится в течение полугода, рост товарных запасов нефти будет давить на котировки еще в течение года, заявили в агентстве.

Международное энергетическое агентство (МЭА) недавно также понизило прогноз по росту спроса в 2020 году на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 885 тыс. б/с. В первом квартале глобальный спрос на нефть может упасть на 435 тыс. б/с из-за последствий эпидемии коронавируса в Китае, считает агентство.

Однако Россия, крупнейший производитель вне ОПЕК, на этот раз предложение о сокращении добычи не поддерживает. Москва запросила время на консультации.

По мнению российских нефтяников, эпидемия коронавируса не нарушит баланс спроса и предложения — временное падение котировок объясняется паникой.

О том, что будущее сделки в рамках картеля под большим вопросом, министр энергетики Александр Новак говорил еще в прошлом году.

Сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ не вечный процесс, все равно когда-то нужно будет принимать решение о выходе из сделки, заявлял глава Минэнерго в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Как пояснял тогда управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, в целом намечается скорое начало распада картеля. Из соглашения о сокращении добычи уже вышел Эквадор, и его примеру могут последовать другие страны, для которых вопрос наполнения собственного бюджета может оказаться важнее международного престижа и договоренностей.

Как комментируют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, сотрудничать с ОПЕК в настоящее время России уже не так выгодно, как раньше.

По словам Арсения Дадашева, директора Академии управления финансами и инвестициями, участие в сделке привело к падению доли России на нефтяном рынке в пользу других стран.

Если в начале 2000-х она составляла 16,3%, то сейчас всего 12%. В отличие от Саудовской Аравии, наша страна вполне уверенно чувствует себя при ценах ниже $60 за баррель, а значит вполне может воспользоваться ситуацией и нарастить экспорт в своем сегменте, отмечает аналитик.

«В мире наблюдается переизбыток легкой нефти, тогда как из-за санкций против Венесуэлы и Ирана возник дефицит предложения тяжелой нефти. Он может быть устранен российскими компаниями. В 2019 году американцы увеличили объемы закупок сырья из России в два раза, до $3 млрд. Таким образом, отказ от новых сокращений позволит нам нарастить долю рынка, утраченную в последние годы», — указывает Дадашев.

Впрочем, если Россия согласится на новые ограничения, то это поможет не допустить падения цен на нефть до уровня $50-62 за баррель, говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами». Для бюджета это будет не выгодно, поэтому Москве, скорее всего, придется пойти на новые «жертвы».

В частности, при падении цен на нефть Россия не сможет активно наполнять «нефтяную кубышку» — Фонд национального благосостояния, куда идут излишки доходов от нефти при высоких ценах на сырье.

Развал ОПЕК+ может заставить Саудовскую Аравию прибегнуть к демпингу. В 1985 году страна увеличила добычу нефти в два раза, чтобы выбить с рынка конкурентов. В 2020 году Минфин страны ожидает дефицит бюджета на уровне 6,5% ВВП, а значит вероятность подобных агрессивных действий увеличится.

В этом случае цены на нефть могут просесть до $40 за баррель, предупреждает Дадашев.

Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле на момент сдачи заметки составлял $56 за баррель.

Россия ранее добилась возможности не учитывать попутный газ в общем объеме добычи, и это была серьезная дипломатическая победа, напоминает Жарский.

«Дальнейший рост настроений дезинтеграции картеля совершенно закономерен, и на этом фоне стоимость барреля будет снижаться. С 20 января, когда угроза коронавируса была растиражирована СМИ, цены на нефть упали на 13%, и можно сказать, что это нивелирует любые усилия картеля по снижению объема предложения. Соглашение о сокращении добычи попросту не работает в условиях такой волатильности», — говорит Жарский.

Однако полноценного конфликта с Саудовской Аравией не будет, МИД России умеет эффективно сглаживать такие противоречия и будет стараться выиграть время, чтобы оценить реальные последствия пандемии, уверен эксперт.