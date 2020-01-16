Уйти от доллара: БРИКС ударит по США криптой

— Во время последней встречи в Бразилии члены БРИКС обсуждали идею единой платежной системы. Когда, на ваш взгляд, может появиться так называемый BRICS Pay, с помощью которого можно будет оплатить покупку в любой стране этой группы?

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— Сейчас над единой платежной системой работает группа специалистов из экономических фондов Китая, Индии и России. Нельзя говорить о том, что BRICS Pay можно будет пользоваться со следующего года,

но к 2025 году, на мой взгляд, система заработает на полную мощь.

При этом нужно учитывать, что введение подобной системы требует запуска сначала пилотного проекта в каждой стране по отдельности. Кроме того, Индия, Россия и Китай с конца прошлого года обсуждают возможность создания альтернативы международному платежному механизму SWIFT («Организация всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций»), чтобы облегчить торговлю со странами, которые сейчас находятся под американскими санкциями.



— Как будет реализована данная инициатива? На базе какой платформы?

— Один из возможных сценариев включает в себя создание специального онлайн-кошелька, задача которого состоит в объединении платежных систем всех стран группы. Например, должны войти российская «МИР», индийская RuPay, китайская UnionPay и бразильская ELO. На этой базе и будет создана объединенная платформа. В тоже время у ЮАР пока нет своей платежной системы, что осложняет и затягивает переход на единые рельсы.



— А как платежной системой смогут воспользоваться граждане?

— На практике это будет реализовано в виде приложения для смартфона. То есть после ввода системы пользователи смогут оплатить покупку с помощью гаджета в любой стране БРИКС вне зависимости от валюты на счете покупателя. Насколько я знаю, такой пилотный эксперимент должен стартовать уже весной текущего года в ЮАР.

— По вашему мнению, могут ли члены альянса создать единую валюту в будущем? На базе чего они могут ввести новую валюту? Например, годится для этих целей рубль или рупия?

— Здесь вопрос не столь однозначен, как в случае с платежной системой. Дело в том, что до сих пор, несмотря на все усилия России и Китая, доллар остается лидирующим платежным средством в международной торговле. Хотя необходимо признать, что в последние пару лет

Россия, как и другие страны БРИКС, сократила примерно на треть долю доллара во внешнеторговых расчетах.

Однако, если странам БРИКС удастся договориться, то это позволит серьезно пошатнуть позиции доллара на мировой арене. При этом страны уже договорились о взаимном кредитовании в национальных валютах, что можно расценивать в качестве первого пробного шага к сближению. В любом случае, если пять государств решат создать единую валюту, то это будет абсолютно новая денежная единица. Иными словами, это будет не рубль, не рупия, не какая-либо другая валюта группы.

— Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объявил об идее общей криптовалюты. Стоит ли ожидать, что в ближайшие пару лет группа перейдет на расчеты в крипте?

--Да, это более вероятный путь финансовой интеграции союза по сравнению с идеей создания единой валюты. Создать криптовалюту несложно, поскольку технология достаточно понятна и сейчас уже открыта. Но важно понять, как именно будут ее применять и насколько страны будут готовы ее внедрять в свои финансовые системы. Члены группы, например Индия, активно внедряют криптовалюты в расчеты. Так, в крупных супермаркетах Нью-Дели покупатели могут расплатиться на кассе цифровыми монетами.

Но есть и минусы от введения крипты. Так,

транзакции в криптовалютах гораздо медленнее обычных банковских, хотя расчеты в крипте могут обезопасить транзакции от влияния третьих стран.

Вдобавок хождение цифровых монет в странах БРИКС пока никак не регулируется, а государства официально не признают их в качестве платежного средства. Если цифровая валюта получит официальный статус у членов группы, то тогда процесс создания собственной крипты пойдет быстрее, то есть буквально за год страны смогут перейти на расчеты в крипте.

— В 2018 году товарооборот между Россией и Индией увеличился более чем на 17% и превысил $10 млрд. В каких сферах необходимо развивать экономическое сотрудничество двух стран?

— На мой взгляд, можно выделить несколько основных категории для развития сотрудничества. В первую очередь, речь идет о совместных энергетических проектах. Российский экспорт углеводородов в Индию каждый год растет, и уже сейчас намечены перспективы совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России. То же касается и сжиженного газа. Не секрет, что в Индии растет спрос и на российский сжиженный природный газ. Например, значимым направлением является строительство совместных СПГ-проектов «Газпрома» в кооперации с индийскими компаниями.

Есть еще одна сфера сотрудничества, которая пока не развита до конца. Речь идет о совместных образовательных проектах. Еще во времена СССР индусы активно ездили учиться в советские вузы и получали образование. Сейчас индийская молодежь стремится поехать учиться в Китай, так как там больше вузов предлагают образовательные программы. Кроме того, там нет такого серьезного миграционного барьера, как в России, где за иностранными студентами активно следят представители Федеральной миграционной службы.

— Изначально группа БРИКС была создана для объединения крупнейших экономик мира. Какая страна могла бы вступить в альянс в ближайшие 10 лет?

-— Я не думаю, что кто-то еще может стать членом группы в ближайшее время. Конечно, Россия стремится привлечь в союз членов другого своего объединения — ЕАЭС — но другие страны БРИКС не видят в этом необходимости. Похожие попытки предпринимаются и со стороны Китая, но они уже не находят понимания у властей Индии. На мой взгляд, если в союз вступит еще одна страна, то БРИКС от этого не станет сильнее, а лишь потеряет уже налаженные механизмы взаимодействия. В итоге группа станет более формальной, а членство в ней утратит свою привлекательность.