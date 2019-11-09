Вывоз мусора пересчитают: власти изменили тариф

Власти изменили правила расчета тарифа за вывоз мусора. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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При этом изменения были внесены в несколько пунктов предыдущего постановления правительства под названием «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Так, введены новые правила расчета расходов на амортизацию «основных средств и нематериальных активов». Теперь они будут учитывать срок «полезного использования таких активов». У объектов же, построенных за счет бюджета, амортизация «для целей тарифного регулирования» не будет учитываться.

Из базы расчета «мусорного» тарифа убрали налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

То есть теперь предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы, пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Постановление правительства РФ позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время», – указал заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Однако изменение тарифной сетки не обрадовало отвечающего за ход реализации «мусорной реформы» — Российского экологического оператора (РЭО).

Оператор не полностью согласен с разделом документа, который касается определения расчетной предпринимательской прибыли, хотя по этому вопросу есть судебные решения.

«Другие изменения в постановлении носят технический характер. В основах ценообразования не учтены многочисленные расходы, которые возникают у региональных операторов, а именно: создание и поддержка биллинговых систем, расширение и ремонт контейнерного парка, разработка систем контроля качества работы», — отмечается в сообщении, которое приводит агентство ТАСС.

Напомним, тарифы за вывоз коммунальных отходов с начала этого года, когда в стране началась мусорная реформа, находятся в компетенции региональных «мусорных» операторов.

В субъектах федерации создаются операторы, которые выбираются конкурсным путем и контролируют работу с отходами.

Также в рамках реформы определены нормативы накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора. В коммунальных платежах появилась новая услуга — вывоз мусора, строка в квитанции ЖКХ под названием «Обращение с ТКО».

Однако проходящая реформа не обрадовала россиян. Многие сограждане начали указывать на рост платежей, а задолженность за вывоз мусора выросла.

Главной проблемой реформы остается собираемость платежей за вывоз мусора, указывал ранее в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький. Стоимость услуги вывоза мусора зачастую вызывает споры, а региональные операторы в свою очередь не всегда корректно могут рассчитать тарифы, отмечал он.

Неплатежи за вывоз мусора достигают запредельных показателей. До 70% среди компаний и до 35% у населения, заявлял гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

При этом не все согласны с тем, что в стране начались хоть какие-то изменения.

Мусорная реформа до сих пор существует только в заголовках в СМИ, на деле ее пока нет никакой,

говорил «Газете.Ru» эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Алексей Киселев.

«По очень простой причине: если у вас из мусорной реформы исчезает Москва, Санкт-Петербург и город федерального значения Севастополь [регионы получили право отсрочки на проведение реформы — «Газета.Ru»], потому что им мусорную реформу нужно начинать с 2022 года, а мы говорим примерно о 30% отходов, то о какой мусорной реформе мы можем говорить?» — отмечал Киселев.

На фоне проблем с осуществлением реформы на этой неделе стало известно об отставке замминистра природных ресурсов Владимира Логинова, который отвечал за вопросы госполитики в сфере регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Кроме того, Логинов числился руководителем российской федеральной программы под названием «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Согласно программе, требуется, в частности, довести долю отходов, направленных на обработку, с 7% в 2018-м до 60% в 2024-м.