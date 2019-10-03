Абсолютный хай-тек: как в России производят катализаторы

Объем запасов нефти в России составляет 9,83 млрд тонн и оценивается в более чем $1 трлн, следует из обновленных данных Минприроды. Чтобы распорядиться этими богатствами наиболее эффективно, Россия ставит задачу снижения доли доходов от продаваемой чистой нефти и повышения объемов продукции высоких переделов. При этом в России с 2011 года реализуется масштабная программа модернизации нефтеперерабатывающих производств. И эти факторы дают толчок для развития такого бизнеса, как разработка и производство катализаторов. Без них достижение целей по выпуску современных типов бензина и дизельного топлива и глубокой нефтепереработки просто невозможно.

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При этом нужно понимать, что большинство действующих катализаторных производств в нашей стране построены полвека назад. И зависимость от зарубежной продукции достигает 70-100% по разным типам продукции. Эта зависимость загоняет отрасль в ловушку – в случае перебоев или и вовсе отмены зарубежных поставок встанет не просто каждый завод, но и каждый автомобиль в России.

В 2011 году потребление катализаторов по всем российским предприятиям составляло чуть более 7 тыс. тонн, а в 2017 году этот показатель увеличился до 11,2 тыс. тонн. На рубеже 2019-2020 годов российская нефтянка подходит к объему в 17-18 тыс. тонн, рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. С 2011 года введено в строй порядка 80 новых установок вторичной переработки нефти. Для большинства из них требуются катализаторы – в большем или меньшем объеме. Например, один из самых массовых — катализатор для каталитического крекинга. Это один из первых катализаторов, с которым в России начали работать, совершенствуя его и развивая внутреннее производство.

«В России одним из основных производителей этого продукта, необходимого для производства бензина Евро-5, является «Газпром нефть» А выпуск этого класса бензина с 2011 года вырос с сотен тысяч до 39 млн тонн», – указал эксперт.

На этой же площадке, в 2016 году успешно испытали первый российский катализатор гидроочистки дизельного топлива, а в прошлом году «Газпром нефть» начала внедрение новых катализаторов для каткрекинга для выпуска бензина Евро-5 – с активной ультра-матрицей, которая увеличивает эффективность превращения молекул сырья в ценные продукты.

Интересно, что за короткий промежуток времени – за 8 лет – производство катализаторов разделилось на две стадии. «Первая – освоение и усовершенствование имеющихся продуктов, как производящихся внутри страны, так и импортируемых. Продлевался срок их службы, оптимизировались процессы, а также осваивалось производство катализаторов, которые ввозились из-за рубежа. На данный момент этот процесс практически завершен, ввод основных мощностей запланирован на 2020-2021 годы», – говорит Александр Фролов. Следующая стадия – разработка инновационных катализаторов.

Вырваться из ловушки

Так, в 2021 году в Омске будет введен в эксплуатацию новый катализаторный завод «Газпром нефти», спроектированный по принципу полного технологического цикла. Сейчас там идут подготовительные работы и монтируются будущие испытательные стенды. Мощность будущего комплекса составит 21 тыс. тонн – то есть этого хватит для закрытия нужд российского нефтяного рынка и даст возможность экспортировать отечественную продукцию. Это 15 тыс. тонн катализаторов для каткрекинга, необходимых для производства бензина, 4 тыс. тонн – для гидроочистки (для производства дизельного топлива), 2 тыс. тонн – для гидрокрекинга (для обеспечения процессов глубокой нефтепереработки).

«Для производства катализаторов будет применяться российская гелиевая технология, не имеющая аналогов в мире. После запуска производства планируется, что совокупный объем произведенной продукции в рамках специнвестконтракта составит свыше 100 тысяч тонн, причём часть пойдет на экспорт», — заявил в начале этого года глава Минпромторга Денис Мантуров, давая оценку проекту.

Проект «Газпром нефти» является прорывным не только для нефтеперерабатывающей промышленности, указывал министр. Поэтому ему присвоен статус национального.

Таким образом, Россия становится претендентом на выход в пул мировых поставщиков катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности. По данным Kenneth Research, в 2017 году мировой рынок такой продукции оценивался в $6,81 млрд, а прогноз к 2022 году – $7,98 млрд. «Ввиду увеличения спроса на топливо для транспорта сегмент производства катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности, несомненно, является самым быстрорастущим», – говорится в обзоре аналитиков, опубликованном 1 октября.

Самый быстрорастущий спрос на эту продукцию сформировался в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а также Южной Америки.

Наука плюс «цифра»

Производство катализаторов – абсолютно хай-тековское, отмечает Александр Фролов.

Кроме того, оно позволило вывести из забытья российские химические научные школы.

«Происходящее сейчас позволило загрузить научных работников решением производственных задач – причем, с абсолютным успехом. Экономия на каждом отдельном заводе от перехода на новые катализаторы достигает сотен миллионов руб.» – отмечает эксперт.

Так, партнером «Газпром нефти» по реализации омского проекта является Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН в Новосибирске, который в 2016-м и разработал для компании технологию производства катализаторов гидроочистки, а также Институт проблем переработки углеводородов СО РАН в Омске, который участвует в работе над технологиями производства катализаторов каткрекинга. И нужно отметить, что разработки позволяют не только получать финансирование на научную деятельность, но и отслеживать жизненный цикл продукта на предприятии, а также «подстраивать» определенный катализатор к тому или иному НПЗ.

И если создание высокотехнологичных комплексов для производства катализаторных систем раньше было доступно только ограниченному количеству стран, а мировые мейджоры плотно занимали эту нишу, то теперь в их число входит Россия. И кому-то придется потесниться.