Деньги под подушкой? Что скрывают россияне

Россияне все богаче. По крайней мере по статистике. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

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Индекс «свободных денег» (ИСД) – показатель, демонстрирующий динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Свободные деньги - это средства, которые остаются у россиян, по данным методики, после покупки необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг.

В городах-миллионниках июньские показатели по сравнению с майскими выросли на 12%, до 42 тыс. рублей. В полумиллионниках месячный прирост «свободных денег» составил 11,7% - до 34,5 тыс. руб. А в стотысячниках среднее значение ИСД достигло отметки в 23,8 тыс. руб. Это рост на 10,2%.

«Рост объема свободных денег традиционен для июня и наблюдается каждый год на протяжении всего периода наблюдений, – говорит президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин. – Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных».

Между тем данные Росстата свидетельствуют о том, что россияне продолжают беднеть. Так, по расчетам статистического ведомства,

реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились на 0,2%. Таким образом, реальные доходы населения падают пятый год подряд.

Так, реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году они показали почти нулевой рост — на 0,1%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Рост «свободных денег» у россиян - это просто сезонное явление, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. В июне объем свободных денег у населения традиционно растет, говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Основная причина - это начало сезона отпусков, люди получают выплаты на работе, что увеличивает количество их денег на руках.

«Справедливости ради отмечу, что рост на 11,4% свободных средств у россиян вполне укладывается в рамки нормы. Объем свободных денег может колебаться под влиянием сезонных факторов в пределах 20-25% и даже более, например, в декабре под влиянием выплат годовых премий и бонусов объем свободных денег у населения существенно возрастает, в январе, как правило, наоборот, существенно падает. В мае, июне и июле традиционно значение индекса так же растет, поскольку часть домохозяйств начинает формировать накопления перед сезоном отпусков, еще часть переезжает за город и снижает расходы в том числе за счет натурального хозяйства», - комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Иными словами, «загадка» с увеличившимися свободными средствами на руках у россиян решается просто: часть наших сограждан просто получили отпускные, но поскольку на полноценный отпуск на море денег не хватило, отправились на дачу трудиться на огороде.

Ни о каком улучшении благосостояния наших сограждан речи не идет, уверены эксперты.

«Методика «Ромира» по расчету «свободных денег» предполагает вычисление разницы между доходами и необходимыми (первоочередными) расходами населения. Ко второстепенным расходам «Ромир» относит, например, траты на движимое и недвижимое имущество (квартира, дача, автомобиль и т.п.), одежду, мебель, бытовую технику, развлечения, образование, путешествия, сбережения, алкоголь. При этом реальные располагаемые доходы – это доходы за минусом обязательных выплат (налоги, страховки, платежи по кредитам), которые составляют лишь часть первостепенных расходов в методике «Ромир», - поясняет Денис Попов.

При этом реальные доходы россиян падают из-за быстрого роста обязательных выплат (в основном за счет платежей по кредитам), резюмирует он.

Так, объем кредитования вырос за прошлый год на 46%, то есть в среднем каждый россиян сейчас должен банкам 11 заработных плат, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Эксперт уверен: рост свободных денег у россиян можно объяснить только тем, что наши сограждане стали больше экономить, снижать объемы потребления товаров и урезать семейный бюджет до режима жесткой экономии.

«Люди создают подушку безопасности, так как у них есть опасения о возможных изменениях на работе, наступлении нового кризиса. Да и глобально необходимость в каких-то покупках отпадает, так как располагаемой суммы может просто не хватить на нужную покупку и лучше чтобы она просто была на всякий случай», - говорит Абрамов.

Согласно майскому исследованию Росстата, основанному на данных 48 тыс. домохозяйств, половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.

59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему.

Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. 0,7% семей не хватает средств даже на еду. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.