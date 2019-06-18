От мяса до риса: самые богатые землевладельцы России

Forbes составил рейтинг 20-ти крупнейших российских землевладельцев. Двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 млн гектаров земли. Это чуть меньше площади современной Чехии (78 866 кв. км).

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Стоимость всей земли, подконтрольной двадцатке крупнейших землевладельцев России, составила 471,7 млрд рублей, или $7,3 млрд.

В двадцатку крупнейших латифундистов России вошли Олег Дерипаска, Вадим Мошкович, Владимир Евтушенков, братья Александр и Виктор Линники, Геннадий Тимченко... Они владеют земельными наделами на миллиарды и десятки миллиардов рублей.

Например, компании «Мираторг» братьев Линник принадлежит 1 млн гектаров. Но по стоимости они лишь на третьем месте. Земли «Мираторга», крупнейшего производителя мяса в стране, расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти в три раза ниже, чем в Краснодарском крае. «Мираторг», осуществляя полный цикл производства мясных продуктов, занимается еще производством кормов, а также развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс» и фирменные мясные магазины.

Ранее СМИ сообщали, что братья Линники приходятся родственниками супруге премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлане Медведевой (в девичестве она носила фамилию Линник). Но Виктор Линник публично опроверг эту информацию.

Попал под санкции, но выжил

Агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, по версии журнала, владеет 112 тыс. га земли стоимостью 14,6 млр рублей. Холдинг был создан в 2002 году на базе трех краснодарских колхозов. Земельный банк компании тогда не превышал 30 000 га. Сейчас агрохолдинг занимается растениеводством, животноводством и производством сахара, до недавнего времени — семеноводством. Но в апреле 2018 года агрохолдинг Дерипаски, единственный из краснодарских предприятий, попал под санкции США, из-за этого в НПО «Семеноводство Кубани», входившее в состав объединения, сменился владелец. Новым собственником стала компания, связанная с двоюродным братом Дерипаски Павлом Езубовым.

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей.

Компания была создана в 1993 году отцом экс-губернатора Краснодарского края и сечас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов.

Выручка агрохолдинга Ткачева в 2018 году превысила 50 млрд рублей.

Впервые Forbes составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки. В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика, Романа Абрамовича, Давида Якобашвили, Дмитрия и Алексея Ананьевых...

«Заниматься сельским хозяйством богатейшие люди страны не планировали: на землях бывших совхозов и колхозов вскоре выросли жилые кварталы, торговые центры, коттеджные поселки и логистические парки», — сообщает издание.

Но сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высоко рентабельным бизнесом и по этой причине владельцы земли, вошедшие в рейтинг, используют их теперь по назначению.

По подсчетам Forbes, в растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами.

По мнению экспертов Forbes, аграрная политика правительства фактически формируется лоббистами крупных агрохолдингов. Однако в таком положении вещей есть западня: многие агрохолдинги закредитованы в государственных банках и в любой момент могут быть национализированы.