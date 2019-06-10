На кредитной игле: почему беднеют россияне

Рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора экономики влияют на показатель роста реальных доходов россиян. Об этом заявил в понедельник, 10 июня, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждался проект закона о внесении поправок в бюджет на 2019 год, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

«Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных — то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита»,

— пояснил глава Минфина (цитата по «РИА Новости»).

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Согласности статистике Банка России, в 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб. Они продемонстировали максимальный рост с докризисного 2013 года.

Как констатировал регулятор в недавнем обзоре, посвященном финансовой стабильности, рост потребкредитования стабилизировался на высоком уровне.

Так, на 1 апреля годовой темп роста в ипотеке достиг 24,7%, в необеспеченном потребкредитовании — 24,3%. Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) по необеспеченным кредитам в 2019 году может достичь пикового уровня 2014 года (9%).

Вниз показатель реальных доходов населения также тянет и сокращение теневого сектора.

«У нас сокращается так называемый теневой сектор — досчет теневого сектора. Это влияет на снижение показателя реальных доходов населения», — отметил глава Минфина.

Действительно, процесс «обеления» российской экономики оказывает влияние на доходы населения, признает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

«Выводя из «тени» существенные сегменты трудового рынка с целью повышения собираемости налогов, государство усиливает давление на потребителей. Например, планируемое введение налогов для самозанятых может привести к существенной реструктуризации данного сегмента трудового рынка: часть людей может перейти на «белые» и более низкие зарплаты, так как облагаемый налогом доход от подработки на самозанятой основе станет слишком низок», — говорит эксперт.

Если работать «в белую», то помимо 13% НДФЛ, который удерживается непосредственно с заработной платы сотрудника, работодатель перечисляет еще от 30 до 38% от заработной платы в различные внебюджетные фонды для обеспечения социального пакета сотруднику, то есть получается, что половина дохода «отходит» государству, говорит Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал».

Факторы, которые негативно влияют на динамику реальных располагаемых доходов населения, намного больше, чем перечислил министр финансов, отмечает Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

«К ним, например, также можно отнести и рост налогов на имущество физических лиц в связи с обновлением порядка расчета, и снижение доходности депозитов на фоне падения процентных ставок. Кроме того, рост реальных заработных плат в этом году должен был замедлиться из-за скачка инфляции», — указывает эксперт

Напомним, реальные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию — «Газета.Ru») падают несколько лет подряд.

Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2018 году снизились на 0,2%, однако позже ведомство улучшило оценку динамики и объявило о росте в 0,1%. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

В январе-марте 2019 года реальные доходы населения за первый квартал 2019 года сократились в годовом исчислении на 2,3%.

Согласно недавно обнародованному исследованию Росстата, почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.

Не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили, 57,9% неработающих пенсионеров. 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.

Эти данные взволновали Кремль.

«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом, — сказал недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания».

При этом, говоря о причинах ситуации с благосостоянием граждан, Песков назвал в их числе международную конъюнктуру, торговые войны в мире и антироссийские санкции, а также процессы в российской экономике.