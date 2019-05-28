Пейте домашнее: чиновников лишили французских вин

Муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина. Постановление об этом подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Запрет для чиновников закупать импортное вино вступит в силу с 1 июля.

Под ограничение попадают виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые) вина.

Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, которые продаются в магазинах или доступны в предприятиях общественного питания.

Возможность ввести ограничения на госзакупки иностранной продукции регулируется федеральным законом от 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, правительство ранее утвердило список отдельных видов пищевых продуктов, в отношении которых устанавливается такое ограничение.

С 2016 года, в частности, действует запрет на госзакупки рыбной и мясной продукции, молока, масла, риса, сахара, соли.

Ранее правительство уже предпринимало ряд мер для поддержки отечественного виноделия. Хотя сами отечественные виноделы традиционно жалуются, что не имеют тех преференций, которые имеют конкуренты в европейских странах. Даже там, где потерь для бюджета практически нет. Например, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович предлагал обнулить акциз на качественные вина — с защищенным географическим указанием и наименованием. Чтобы пролоббировать эту очевидную идею, понадобились годы и даже десятилетия.

Самой существенной мерой поддержки для отечественных виноделов оказалось включение виноградных и игристых вин в перечень сельскохозяйственной продукции.

В итоге производителям вина, в том числе малым винодельческим хозяйствам, стали доступны те преференции, которые были доступны производителям мяса, молока, зерна. Это произошло в июле 2013 года.

До этого вино в России считалось алкогольным продуктом, и на него распространялись многочисленные ограничения и повышенные налоговые ставки.

Макрон тоже дегустировал

Запрет на закупки импортного вина, конечно же, не означает, что чиновники теперь останутся без качественного алкоголя.

Некоторые российские виноделы научились производить неплохую продукцию. В июне прошлого года 17 винодельческих компаний Краснодарского края, в том числе «Усадьба Дивноморское», «Раевское», «Фанагория», «Кубань-вино», «Лефкадия», «Абрау-Дюрсо», успешно выступили на винодельческой выставке в Берлине.

Премиальная линейка из винодельческого хозяйства в поселке Абрау-Дюрсо поставляется в Кремль и правительство в качестве «официального напитка» для торжественных случаев.

В рамках Петербургского международного экономического форума, состоявшегося в мае прошлого года, президент России Владимир Путин угощал президента Франции Эмманюэля Макрона вином, произведенным в Краснодарском крае.

Частные иностранные инвесторы, в том числе из Италии, Испании, Швейцарии, вкладывают средства в краснодарские и крымские виноградники и выпускают интересные бренды.

Вино непопулярно в России

В последние годы не только в Краснодарском крае, считающемся самым подходящим для производства вина с точки зрения климата, но и в целом на юге России появились достойные винодельни и проложены маршруты для винных туров. Начали появляться шато, где производятся вина, которые могут составить конкуренцию европейским маркам, в том числе вина с защищенным географическим указанием.

По данным директора Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРА) Вадима Дробиза, отечественные виноделы без проблем заместят импорт в госзакупках. Объем импортной винодельческий продукции в госзакупках мизерный и составляет всего порядка 0,5% от объема российского импорта, это несколько миллионов литров в год. Весь импорт — это 250 млн л, а еще порядка 600 млн л составляет отечественная винодельческая продукция.

«Причем 95% вина — это продажи через розницу, порядка 4% потребляют через бары и рестораны. Остальное — госзакупки. Тем не менее уход от импорта в госзакупках — это мера господдержки отечественных виноделов», — согласен Дробиз.

Он не считает, что отказ от импорта — это отказ от конкуренции.

«Раз уж в отношении России действуют санкции, почему мы должны закупать импортное вино, из Европы например, да еще и за бюджетные средства», — говорит Дробиз.

Россияне, как ни странно, в последние годы стали пить если не меньше, то и не больше. Причем это касается всех видов алкоголя.

По подсчетам экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы, еще в период с 2012 по 2017 год закрепился тренд на снижение потребления вина. Если в 2012 году россияне выпили 93,6 млн декалитров винодельческой продукции (без шампанских и игристых вин), то в 2017-м — уже 91 млн дкл. Из них потребление именно вина за пять лет снизилось с 61,8 млн дкл до 50,3 млн дкл. Продажи игристых вин обвалились и вовсе на 25% — до 12 млн дкл.

По данным Дробиза, россияне выпивают «в пересчете на душу населения» всего порядка 3 л вина в год. А во времена СССР выпивали порядка 16 л.