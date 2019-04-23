Ушла эпоха: россияне избавляются от дач

Число желающих продать загородный дом растет, а людей, настроенных купить дачу, нужно искать, свидетельствуют данные аналитики раздела «Недвижимость» портала «Avito.Ru».

Так, весной этого года был зарегистрирован рост числа объявлений на продажу загородного участка с домом – на 22%. Он наблюдается по сравнению с данными за первый квартал прошлого года.

По мнению аналитиков, рост числа объявлений о продаже связан с концом «дачной амнистии», когда оформить дачу в собственность можно было по упрошенным правилам, и налоги на нее были невысокими, или их не было вообще.

Дело в том, что многие люди получили свои дачные участки в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, и строили на них дома собственными силами из подручных материалов, достать которые во времена тотального дефицита тоже было сложно.

Кроме того, как правило, эти панельно-щитовые домики не приспособлены для зимнего проживания – в них нет отопления и канализации. А зачастую и цивилизованного проезда к дачно-садоводческим товариществам также не было, что снижает привлекательность владения таким активом как домик в садовом кооперативе.

Все эти недостатки загородной недвижимости плюс перспектива платить за дом на 6 сотках налоги и увеличили количество предложений на продажу.

Большинство предлагаемых строений, как правило, неликвидны – их надо или оформлять согласно новым правилам, или зачастую, эти дома проще снести, а на месте такой дачи строить новое здание, говорят эксперты.

Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс» отмечает, что с февраля 2019 года – то есть с момента истечения срока «дачной амнистии» владельцам незарегистрированных строений придется проходить более длительную и сложную процедуру регистрации своего имущества, что, возможно, пугает многих дачников.

Государство активно борется с уклонением от регистрации и уплаты налогов, и это может способствовать поискам способов избавления от дачи, поскольку она становится настоящей обузой.

Также россияне хотят избавиться от дачи из-за бедности. Наши сограждане стабильно беднеют, и у них нет лишних денег для того, чтобы «тянуть» на себе еще и загородную недвижимость, вся ценность которой зачастую, заключается в нескольких грядках.

Так, реальные располагаемые денежные доходы россиян за первый квартал 2019 года снизились на 2,3%. И доходы падают уже не первый, а пятый год подряд.

Реальные располагаемые доходы граждан России за 2018 году снизились на 0,2%. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Рост доходов населения был зафиксирован в 2013 году — на 4%.

В среднем доход на душу населения составил в первом квартала этого года 29 920 рублей. Минэкономразвития объясняет снижения роста реальных доходов населения ускорением инфляции.

Владельцу, который по всем правилам зарегистрировал свою дачу, необходимо платить налог на имущество, а его сумма с каждым годом увеличивается, но у россиян денег нет на налоги.

«С падением реальных доходов, которые многие люди получают от сдачи собственности в аренду, и от размещенным в банках вкладов, а также на фоне ускорения инфляции простому пенсионеру становится нелегко содержать дачу», — говорит Анастасия Соснова. Те, кто рискнет купить незарегистрированную дачу, столкнутся с рядом проблем, предупреждают юристы.

Когда новый собственник все же решит оформить строение, нарушение в строительстве здания могут помешать оформлению строения, говорит юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев.

При этом спрос на загородную недвижимость премиум-класса держится на прежнем уровне, отмечают эксперты.

Однако желающему купить землю и построить на ней жилой дом со всеми коммуникациями и отоплением проще купить неразработанный участок или проект на стадии котлована, чем домик в дачном кооперативе, так как на 6 или даже 15 сотках нормальный загородный дом построить непросто.