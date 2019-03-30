Идеальная работа: кого не уволят

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений. Об этом со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ Труда) сообщается на сайте телеканала RT.

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Кроме того, стабильна сфера IT-технологий. Это связано с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу в России, говорится в статье.

При этом именно IT-продукты активно заменяют рутинные процессы в сфере администрирования и документооборота. Именно поэтому эти сферы также признаны нестабильными.

По похожей причине риск сокращений существует для работников банковской сферы и страхования. Онлайн-сервисы позволяют сократить персонал, причем этот тренд будет продолжаться.

Также менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ, рассказали в институте.

«Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти», — отметили во ВНИИ труда.

«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции — это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным», — добавили в организации.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.

Лидируют специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал. Быстро находят работу квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве. На третьем месте — работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности.

Вместе с тем, в некоторых сферах есть избыток специалистов с высшим образованием. Так дела обстоят, например, в сфере бизнеса и администрации, сообщал Минтруд. Количество безработных в этой области преобладает над числом вакансий.

При этом на рынке труда фиксируется существенный недостаток представителей технических профессий.

Что касается зарплат, больше всего в России зарабатывают финансисты — их средний заработок вдвое выше общероссийского, говорится в отчете аналитического центра НАФИ. Меньше всего зарабатывают работники гостиниц и общественного питания. Аналитики учитывали данные за первое полугодия 2018 года. За тот период средняя месячная зарплата по России составила 42,5 тыс. рублей, тогда как финансисты в среднем получали 87,9 тыс. рублей.

Рынок труда в России показал в прошлом году сокращение уровня безработицы. В 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 млн граждан — на 10,4% меньше, чем в 2017-м. При этом уровень регистрируемой безработицы в целом по России на начало 2019 года составил 0,9% от общей численности рабочей силы.

Наиболее низкий уровень безработицы — 0,2% зарегистрирован в Севастополе. Кстати, именно там работники имеют самую продолжительную рабочую неделю. В Севастополе работают 39 часов в неделю, а меньше всего работают на Алтае — 33 часа. Самый высокий показатель уровня безработицы зафиксирован в Ингушетии (8,7%).

Согласно исследованию, Market Watch Россия занимает 34-е место по производительности труда, проигрывая Чили и Польше. Слабая продуктивность беспокоит правительство: это мешает выполнению майского указа президента Владимира Путина. Для этой цели разработан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Министерство экономического развития уже утвердило 15 регионов, которые станут пилотными участниками проекта в 2019 году, включая Алтайский край, Пензенскую и Ростовскую области, Удмуртскую республику и ряд других. Эти регионы получат доступ к специальным мерам поддержки.