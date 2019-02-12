Мечта о сверхзвуке: кто воплотит план Путина

Президент России Владимир Путин предложил создать сверхзвуковой пассажирский самолет.

«Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать… Так почему не создать сверхзвуковой пассажирский самолет?» — сказал Путин во время визита в Казань.

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Но сначала он оценил итоги проекта по доработке сверхзвукового ракетоносца Ту-160 для Минобороны России. Путин отметил, что самолет, доработанный на Казанском авиационном заводе, «работает как часы», и заявил о необходимости создания подобного гражданского самолета.

В Объединенной авиастроительной корпорации не смогли предоставить оперативный комментарий по этому вопросу.

Напомним, в конце января прошлого года Путин уже призывал к созданию гражданской версии сверхзвукового самолета на базе военного Ту-160. Это прозвучало во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова. Такую мысль президент высказал после того, как на его глазах в небо поднялся новый сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 «Петр Дейнекин». «Надо сделать гражданскую версию», — сказал он.

Президент также поделился с сотрудниками предприятия своими воспоминаниями о полете на Ту-160 («Белый лебедь») в 2005 году. «Незабываемые ощущения, я тогда сказал, могу и сейчас повторить: как во сне», — сказал он. «Летчикам в известной степени можно позавидовать», — добавил президент.

Из военного в гражданский

Идея создать гражданский сверхзвуковой самолет не нова. В 60-е годы прошлого столетия сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 был разработан КБ им. Туполева. В 1969 году он стал первым в истории пассажирским авиалайнером, преодолевшим звуковой барьер на высоте 11 тыс. метров. В том же году в воздух поднялся британско-французский аналог — сверхзвуковой лайнер Concorde. Оба они летали в сегменте гражданской авиации.

Правда, коммерческая карьера Ту-144 была недолгой — в 1978 году «Аэрофлот» прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы. По официальной версии, поводом послужила катастрофа опытного экземпляра Ту-144Д, но неофициально причиной стала нерентабельность таких полетов: даже с учетом того, что билеты на такие самолеты стоили в полтора раза больше обычных, полученные от их продажи средства не покрывали даже части эксплуатационных расходов, вызванных высоким расходом топлива и сложным обслуживанием.

Concorde пролетали чуть дольше — Аir France и British Airways прекратили сверзвуковые полеты в 2003 году в связи с повышением цен на авиатопливо.

«Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — говорил тогда Путин.

В ответ глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера. В ОАК «Газете.Ru» тогда подтвердили эту информацию, правда, не раскрыли подробности проекта.

Спрос на сверхзвуковой самолет в России может составить около 30 воздушных судов, прогнозировал в прошлом году Минпромторг.

«На предприятиях ПАО «ОАК» имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам. Спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне не менее 20-30 машин при цене от $100-120 млн. Экспортный потенциал самолета также может быть значительным», — заявили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что

на проектирование и создание первого демонстрационного летного образца промышленности может потребоваться около 7-8 лет.

Переделать военный Ту-160 в пассажирский самолет можно, но подобную модификацию будет чрезвычайно сложно сертифицировать на соответствие действующим нормам летной годности применительно к коммерческим авиалайнерам. Лучше пойти по пути широкого использования технологий в некой новой конструкции, процесс разработки и испытаний которой изначально будет проходить под наблюдением гражданских авиационных властей, отмечает эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов.

При сегодняшнем уровне отечественного авиапрома возможность в ближайшие годы создать с нуля гражданский сверхзвуковой самолет вызывает большие сомнения, считает ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. «Сверхзвуковая авиация — это очень дорогое удовольствие. Двигатель, который может развивать скорость выше скорости звука, не может быть экономичным с точки зрения расхода топлива, а сейчас в авиапроме идет борьба за каждую каплю керосина», — пояснил он.

Сверхзвуковые лайнеры очень дорогие не только в плане расхода керосина, но и в обслуживании.

«Издержки сверхзвуковой авиации настолько высоки, что коммерческим такой проект быть не сможет», — уверен Крамаренко.

Кроме того, для приема таких самолетов подходит далеко не каждый аэродром из-за высокой взлетно-посадочной скорости самолета. Например, Ту-144 мог садиться и взлетать всего только в 18 аэропортах СССР, а для приема Concorde аэропорту и вовсе требовался отдельный сертификат. При этом в России сейчас спроса на подобный самолет нет. «Он мог бы летать, конечно, в Хабаровск или Владивосток, но авиасообщение с этими регионами и так субсидируется государством, а здесь нагрузка вырастет в разы», — отмечает Крамаренко.

Сверхзвук для шейхов и эмиров

По мнению Карнозова, сверхзвуковые самолеты с салонами повышенной комфортности вполне могут найти спрос на рынке деловой авиации, где действуют иные, более мягкие требования летной годности. В частности, интерес к подобной технике высказывался со стороны аравийских монархий. Рынок для таких самолетов очень узкий и специфичный, соглашается Крамаренко.

«Есть очень богатые люди, которые готовы платить за возможность летать со скоростью звука», — добавляет он. Для них в сегменте административных самолетов в течение ближайших 10 лет что-то подобное может появиться, полагает эксперт.

«Нужно также учитывать, что будущим эксплуатирующим организациям сверхзвукового делового самолета, скорее всего, придется планировать полеты так, чтобы преодоление звукового барьера и полет на сверхзвуковой скорости проходили бы над океанской поверхностью, ведь за воздействие звуковой волны на населенные пункты придется отвечать. Например, англо-французский Concorde выходил на сверхзвук над Атлантикой. А недолгая эксплуатация Ту-144 на воздушных линиях прошла с большим количеством жалоб и нареканий от жителей поселков, где пролегали участки набора высоты и снижения», — сказал Карнозов

На данный момент ПАО «Туполев», входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, проводит капитальный ремонт с модернизацией Ту-160. Очередной самолет был передан в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России, сообщила ОАК 5 февраля этого года.

Сейчас также идут работы по перезапуску производства модернизированной версии Ту-160 на авиационном заводе им. С.П. Горбунова в Казани. Первый вылет опытного модернизированного Ту-160 намечен на второе полугодие этого года. Минобороны РФ планирует закупить около 50 таких самолетов.

Как эти планы коррелируются с желанием президента создать пассажирскую версию самолета, пока непонятно. «Первый новый самолет Ту-160М в модернизированном облике должен быть передан ВКС в 2021 году. Сейчас идет подготовка производственной базы Казанского авиазавода к работам по данным направлениям. Параллельно мы готовимся к реализации программы серийной модернизации самолетов», — пояснял ранее гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.