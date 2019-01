Главные разрушители: 10 людей, ведущих мир к кризису

Дональд Трамп: торговые войны и санкции

За первые два года своего президентства Дональд Трамп он развязал торговые войны, в том числе, с Евросоюзом и Китаем, ввел санкции против России и Ирана, а также выступал с требованиями к ОПЕК понизить цены на нефть. Причем, для того, чтобы «наехать» на картель Трамп использовал даже трибуну Генеральной ассамблеи ООН.

В тоже время, Трамп выполнил свое обещание и снизил корпоративные налоги для американских компаний. Но корпорации все равно не торопятся возвращать производства на родину, а президент из-за этого подвергает их жесткой критике, что не улучшает деловой климат в стране.

Зато из-за фискальных послаблений до 3,8% ВВП вырос дефицит бюджета, а госдолг подобрался к отметке в $22 трлн. Агентство Bloomberg отмечает, что темпы роста госдолга в 2018 году могут стать самыми высокими с 2012 года.

Всего с момента вступления Трампа в должность он увеличился на $1,9 трлн. Все ведущие аналитики уже понизили прогнозы по росту мировой экономики на 2019 год из-за действий американской администрации. Многие ждут начала глобального кризиса в 2019-м или 2020 году.

Джером Пауэлл: повышение процентных ставок

Carolyn Kaster/AP

Джером Пауэлл считался в момент своего назначения председателем Федеральной резервной системы США «человеком Трампа». Но на деле он продолжил курс Джанет Йеллен, и регулятор четыре раза повысил процентные ставки в 2018 году с 1,375% до 2.375%. Последний раз это произошло 19 декабря.

Приверженность Пауэлла нормализации денежно-кредитной политики вызывает раздражение у Трампа. Он даже говорил, что глава ФРС «спятил», а накануне декабрьского заседания рекомендовал почитать ему The Wall Street Journal.

Действия ФРС повышают привлекательность долларовых активов, поэтому инвесторы начали массово переводить капиталы на американский рынок. Биржи стран с развивающимися рынками начало лихорадить, а их валюты пережили девальвацию. Пострадали Турция, ЮАР, Мексика, Индонезия, Россия и др. Пик «шторма» пришелся на лето, и казалось, что еще немного и мир сорвется в кризис, но ближе к зиме ситуация нормализовалась. Впрочем, расслабляться не стоит.

«Возможно, что нормализация в следующем году будет происходить более медленно, чем предполагалось ранее, что снижает риски оттока капитала с развивающихся рынков. Однако важно учитывать, что пересмотр ожиданий по изменению политики ключевых центральных банков связан со снижением прогнозов темпов роста крупнейших экономик на предстоящий год», — заявила в середине декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, текущее затишье в торговых спорах также может оказаться не более чем временным перемирием. «Для стран с формирующимися рынками это весьма чувствительные риски», — резюмировала она.

Мухаммед бин Салман: устранение политических противников

Alastair Grant/AP

Саудиты крупно подставили себя и весь мир в начале октября 2018 года. В посольстве королевства в Стамбуле был убит саудовский журналист Джамаль Хашукджи, сотрудничавший в том числе с американскими изданиями. Он находился в оппозиции к наследному принцу Мухаммеду бин Салману Аль Сауду, и, как считают сегодня многие наблюдатели, именно он отдал приказ «разобраться» с неугодным. Скандал разразился грандиозный, но Дональд Трамп решил не наказывать Эр-Рияд, и отказался разрывать с ними военные контракты.

При этом, он, судя по всему, смог надавить на саудитов, чтобы они увеличили производство нефти и тем самым уронили котировки. И этот план сработал. С пиковых значений баррель упал более чем на $25.

«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!» — написал Трамп.

С тех пор котировки падали и до $55 за баррель Brent. И риск того, что они продолжат спуск, остается очень высоким. Но это только часть «проблемы принца». Наследник престола ранее инициировал участие Саудовской Аравии в разрушительном вооруженном конфликте в Йемене, а также ввязался в дипломатическое противостояние с Катаром. В декабре сенат США принял резолюцию о прекращении военной помощи саудитам в Йемене, за исключением операций против запрещенной в РФ «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

Тереза Мэй: непрозрачный и непопулярный Brexit

Peter Nicholls/Reuters

Главной задачей Терезы Мэй на посту премьер-министра было подготовить сделку по выходу из Евросоюза. Она ее успешно провалила. Нет, формально, Мэй согласовала с Брюсселем условия выхода, но на Туманном Альбионе они были встречены в штыки даже ее министрами, не говоря уже о членах парламента.

Премьер-министр находится на грани отставки, отмечают аналитики. Намеченное на 11 декабря голосование просто не состоялось. Новая дата неизвестна, но Мэй говорит о январе 2019 года. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.

По данным The Times, члены кабинета министров ищут возможности организовать повторный референдум. Министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявлял также, что правительство страны занимается подготовкой к варианту выхода страны из состава Евросоюза без соглашения.

Агентство Bloomberg назвало неопределенность с Brexit одним из главных рисков для мировой экономики в 2019 году.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявили, что Brexit уже оказывает влияние на американские компании и инвесторов и что риск для глобальных рынков был недооценен, сообщало агентство Reuters. «Потенциальные неблагоприятные последствия Brexit не очень хорошо поняты, а в тех областях, где они поняты, они недооцениваются», — заявил глава SEC Джей Клейтон, выступая в Нью-Йорке.

Петр Порошенко: дестабилизация газового рынка ЕС

Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Украинский президент ведет масштабную войну с Россией по всем фронтам. Один из основных – вопрос транзита российского газа через газотранспортную систему Украины. «Газпром» со своими европейскими партнерами строит газопровод «Северный поток – 2», а также «Турецкий поток». Эти трубы заберут после 2020 года на себя основную часть экспортных поставок из РФ. Действующий контракт на транзит через Украину истекает в конце 2019 года.

Чтобы сохранить хотя бы какую-то часть транзита, Украина должна предложить «Газпрому» выгодные условия сделки. Но Киев на компромиссы идти не хочет, а атакует «Газпром» в международных судах, пытаясь арестовать его активы, чтобы взыскать в пользу «Нафтогаза» $2,56 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем.

В интересах администрации Порошенко было бы пойти на конструктивный диалог с Москвой, ведь главный получатель российского топлива – Евросоюз. Было бы весьма опрометчиво со стороны Украины устроить своим покровителям очередной газовый блэкаут. Кроме того, срыв «Северного потока – 2» ударит по интересам энергокомпаний ЕС, которые уже вложили в него около 3 млрд евро.

Трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Еврокомиссии идут без успеха. Состоялся пока один раунд в июле 2018 года. Следующий, по словам замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича должен пройти в январе 2019 года.

Илон Маск: попытка манипулирования биржами

AP

«У нас вроде как времени не хватило. Ухабистости не будет, дорога будет гладкой как стекло. Это всего лишь прототип, потому пока вышло грубовато», — говорил Илон Маск, «бизнес-икона» современности, открывая в декабре 2018 года скоростной тоннель Лос-Анджелесом.

Вместо гладкого асфальта, в тоннеле оказался неровный асфальт, по которому хозяин Tesla сумел проехать со скоростью 85 км/ч, хотя проектная скорость движения по тоннелю – 240 км/ч.

И так у Маска происходит регулярно. В 2018-м он чуть-было не обрушил свою бизнес-империю, а вместе с ней и весь американский фондовый рынок. В августе предприниматель в своем твиттере написал, что у него есть достаточно средств для выкупа акций Tesla, чтобы сделать компанию непубличной. Это заявление вызвало скачок биржевых котировок, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в манипуляциях.

В итоге он был вынужден пережить один из самых сложных периодов в своей карьере, но закончилось для него все штрафом в $20 млн и потерей поста председателя совета директоров Tesla. Его в ноябре заняла Робин Денхолм.

Но вряд ли можно считать, что Маск вышел сухим из воды. Инвесторы помнят его многочисленные невыполненные обещания, и запуск «скоростного» тоннеля с кривым асфальтом их не слишком порадовал. К тому же, как писала The Wall Street Journal, ФБР проверяет «приводила ли Tesla ложную информацию о выпуске седанов Model 3 и вводила ли в заблуждение инвесторов о ходе дел в компании в начале 2017 года».

Марк Цукерберг: вольное обращение с личными данными

Christian Hartmann/Reuters

Facebook, одну из крупнейших интернет-компаний весь 2019 год сотрясают скандалы. Самый значимый по масштабам последствий – это история с доступа к персональным данным 80 млн пользователей соцсети компании Cambridge Analytica. Эти британские консультанты работали в том числе на предвыборный штаб Дональда Трампа. Марку Цукербергу, главе Facebook, давать объяснения в Конгрессе. Два раза по нескольку часов он отвечал на вопросы американских парламентариев.

Марка Цукерберга и исполнительного директора Facebook Шерил Сандберг обвинили также в развязывании информационной атаки на миллиардера Джорджа Сороса, который раскритиковал компанию.

Затем в прессу была допущена утечка внутренней переписки сотрудников FB, содержащей «наезды» на конкурентов. А в декабре The New York Times выдало новую порцию компромата относительно слива персональных данных. Бывшие сотрудники Facebook сообщили изданию, что компания якобы заключила договоры о партнерстве и обмене данных со 150 фирмами из сферы IT, ритейла и развлечений (Apple, Amazon, Microsoft, Spotify, Netflix и др.). Причем, они якобы получали бесплатный доступ даже к переписке пользователей. Facebook вынужден был вновь оправдываться.

Как итог – капитализация Facebook за год упала примерно на четверть, а состояние Марка Цукерберга (он владеет 13% акций компании) к середине декабря сократилось с $75 до $56 млрд.

Карлос Гон: сокрытие доходов

Steve Marcus/Reuters

Японская полиция ворвалась в самолет сразу, после приземления. Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, по прозвищу «убийца расходов», был задержан. С 19 ноября он сидит в одиночной камере в окружной тюрьме Токио.

Один из самых успешных топ-менеджеров мирового автопрома обвиняется в том, что не полностью декларировал свое вознаграждение на посту председателя совета директоров Nissan, а также использовал корпоративные средства в личных целях. Вместе с ним арестован и член совета директоров японской компании Грег Келли.

Как пишут японские и западные информагентства, Гона могли сдать сотрудники Nissan. Альянс на данный моменту строен так, что компании в значительной степени действуют самостоятельно, а Гон хотел добиться полного слияния, против чего выступали японцы.

В 1999 году французы спасли Nissan, который находился на грани банкротства. У Renault сейчас 43,4% голосующих акций Nissan, а у японцев только 15% неголосующих акций французской компании (, при этом прибыль Nissan примерно в полтора раза выше, чем у Renault. Nissan в свою очередь владеет 34% акций Mitsubishi, а группе Renault принадлежит контрольный пакет российского «АвтоВАЗа».

В прошлом году альянс вышел в мировые лидеры по продажам авто с показателем в 10,6 млн штук. В первом полугодии этого года было выпущено 5,54 млн автомобилей.

Николас Мадуро: кризис и миллионы беженцев

Ariana Cubillos/AP

Венесуэла уже несколько лет переживает сильнейший экономический кризис. Производство нефти уже рухнуло примерно в полтора раза, а национальная валюта обесценивается со стремительной скоростью.

«Гиперинфляция сохраняется. В ноябре инфляция составила 144,2%, а в годовом исчислении почти 1 300 000%», — цитирует ТАСС главу комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэля Гусмана. По его мнению, ответственность за «голод и трагедию» в стране лежит на правительстве.

Кризис заставляет венесуэльцев бежать из страны. По разным оценкам, Венесуэлу уже покинуло 2-4 млн человек. Они находят пристанище в соседних странах, которые также не отличаются зажиточностью и стабильностью. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что регион переживает «гуманитарный кризис, который требует принятия срочных мер».

«Это нужно для того, чтобы защитить права миллионов венесуэльцев, которые бегут не только от голода, насилия и отсутствия возможностей, но и от жестоких репрессий своего правительства», — подчеркнул он.

Но президент Венесуэлы Николас Мадуро не собирается в отставку. Во всех бедах он обвиняет оппозицию и США, которые ввели санкции против страны и отдельных ее граждан. В декабре, выступая перед бойцами народного ополчения заявил, он, что в случае агрессии «врагов», у них будет «вырвано сердце» на их собственной территории.

Что касается санкций, то Вашингтон не собирается их снимать, несмотря на бедственное положение венесуэльцев. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что «мы продолжим оказывать санкционное давление, пока демократия не вернется в Венесуэлу».

Джузеппе Конте: финансовый бунт против Брюсселя

Francois Lenoir/Reuters

Италия решила устроить бунт против Евросоюза. Подготовленный правительством Джузеппе Конте бюджет страны на следующий год по параметрам расходов, дефицита, госдолга и фискальной политики вступил в жесткое противоречие с нормами Евросоюза. Еврокомиссия в ноябре отказалась его согласовывать заявив, что он «грубо нарушает установленные экономические нормы», и пригрозила ввести санкции в отношении Италии.

Конфликт в итоге удалось погасить, Конте пошел на уступки, и в декабре ЕК согласилась с представленным проектом. «Достигнутое решение не самое идеальное, но оно позволяет избежать начала процедуры по дефициту бюджета», - заявил еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

Бюджету еще предстоит пройти обсуждение в парламенте Италии, и совсем не факт, что депутаты примут бюджет в том виде, который устраивает Брюссель. Проблема же в том, что Италия – одна из крупнейших экономик ЕС, испытывает долговой кризис.

Сам Конте уверяет, что «нет никакого восстания против ЕС». «У нас общая цель с Европой, и мы работаем над снижением внешней задолженности», — успокаивает он.

Объем задолженности Италии, начиная с 2000 года, непрерывно растет. Уровень госдолга, по итогам 2017 года, по данным Eurostat, составил 131,2% ВВП или 2,264 трлн евро. Это колоссальная сумма, и в случае перехода долговой проблемы в горячую фазу, экономика ЕС неизбежно сорвется в пике.