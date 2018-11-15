Трамп против «Суперджета»: лайнер не долетел до Ирана

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) отказалась от поставок самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран.

«Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22% прямого американского оборудования»,

— заявил президент ГСС Александр Рубцов на пресс-конференции во время авиасалона BIAS-2018 в Манаме, столице Бахрейна, который проходит 14-16 ноября.

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Присутствие в базовой версии лайнера более 10% комплектующих из США требует выдачи властями Соединенных Штатов экспортной лицензии на продажу самолета. По словам Рубцова, компания вернется к вопросу поставок «Суперджетов» в Иран, «как только мы уйдем ниже 10%».

Меморандумы о намерении поставить 40 штук SSJ-100R (с минимальной долей импортных компонентов) двум иранским авиакомпаниям ГСС подписала в апреле этого года в рамках авиасалона Eurasia Airshow в Турции. Предполагалось, что лайнеры будут поставлены в Иран до 2022 года.

Рубцов тогда говорил, что поставка таких «русифицированных» самолетов не будет попадать под санкции США. По всей видимости, компания пока не в состоянии быстро провести импортозамещение.

Но ГСС продолжает попытки выйти на ближневосточный рынок. На авиасалоне в Бахрейне компания подписала соглашение о намерениях на приобретение самолетов SSJ-100 с чартерным перевозчиком Alexcina LLC, базирующимся в Дубае (ОАЭ).

Самолеты могут быть поставлены как в дочернюю компанию Alexcina Airways, так и другим заказчикам Alexcina LLC, уточнила пресс-служба российского авиапроизводителя. Конфигурация воздушных судов, сроки поставки и другие детали будут уточняться в ходе дальнейших переговоров, отметили в компании.

Отмечается, что стороны намерены продолжить переговоры о поставках до двенадцати самолетов SSJ-100 для дальнейшей эксплуатации в странах Ближнего Востока и других регионов.

По словам Рубцова, «ближневосточный рынок — один из приоритетных для «Сухого», а начало поставок самолетов планируется на следующий год.

Правда, все еще может измениться, ведь это не твердый контракт. Кроме того, ГСС подписали соглашение о сотрудничестве с компанией из Бахрейна Capital Impact по продвижению российской авиатехники в странах Персидского залива.

В целом регион, по мнению экспертов, весьма привлекателен для российских авиапроизводителей.

Там меньше политических рисков и нет санкционных ограничений, не предвидится проблем с организацией финансирования поставок. Вопросы по сертификации не возникают. В то же время экономика и перевозки авиатранспортом в регионе растут, отмечает руководитель аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

ГСС давно уже присматривается к этому рынку, подкрепляя свой интерес и демонстрацией самолета, и многочисленными раундами переговоров с различными потенциальными интересантами. Нынешнее подписание — закономерный итог этой работы,

добавляет эксперт.

SSJ-100 способен летать лишь на относительно небольшие расстояния (1,5-2,5 тысячи км) и может использоваться, в основном, для региональных перевозок. Таким образом, ГСС не представляет особого труда найти своего клиента среди чартерных компаний, организующих перевозки в небольших странах, рассуждает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

При этом надо отметить, что соглашение о намерениях — это еще не твердый контракт, добавляет она.

Между тем «Суперджеты» заработали себе репутацию не очень надежных самолетов, а система постпродажной поддержки у ГСС продолжает желать лучшего. На днях СМИ сообщили о том, что от использования четырех самолетов SSJ-100 отказалась авиакомпания Brussels Airlines.

Как отмечала в начале ноября газета «Коммерсантъ», перевозчик брал их в лизинг у ирландской CityJet, а минувшим летом столкнулся с рядом поломок.

Так как многие руководства по эксплуатации не были переведены с русского языка, компания была вынуждена связываться со специалистами из российский техподдержки, на что уходило немало времени. В результате задерживались и отменялись рейсы.

Аналогичные проблемы возникли в этом году у российской авиакомпании «Якутия»: по данным Рсоавиации, третий месяц подряд перевозчик держится в лидерах по числу задержек рейсов.

В первом полугодии 2018 года пассажиропоток «Якутии» упал на 2,7%, а летом рейсы регулярно задерживались. По предписанию Росавиации компания также была вынуждена на 10% снизить свою чартерную программу.

«Мы на своем опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолеты Boeing, у которых запасные части поставляются быстро и это налаженная система по всему миру»,

— заявила ранее директор «Якутии» Ольга Федорова.

10 октября в аэропорту Якутска один из самолетов SSОО-100 во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил значительные повреждения. Восточносибирская транспортная прокуратура организовала проверку. Росавиация, в свою очередь, также выявила нарушения в работе компании и запретила «Якутии» с 5 ноября выполнять международные рейсы.

Похожий случай произошел 10 ноября с «Суперджетом» авиакомпании «Аэрофлот». Самолет начал движение во время нахождения на стояночном тормозе. После осмотра судна и сцепного устройства на нем обнаружили срезание болтов.

Сотрудники инженерной службы аэропорта заменили болты и продолжили буксировку, но при вытягивании самолета произошел срыв сцепного устройства с передней стойки шасси. В результате рейс был задержан на 17 часов.

Эксперты ранее отмечали, что основные сложности SSJ100 связаны именно с постпродажным обслуживанием самолета.

Так, один из крупнейших эксплуатантов лайнера — мексиканский авиаперевозчик Interjet — не первый год испытывает с ним сложности. В начале 2017 года СМИ писали о том, что авиакомпания была вынуждена вывести 11 самолетов SSJ100 из эксплуатации для ремонта после обнаружения дефектов на узлах стабилизатора.

Ходили слухи, что из-за отсутствия комплектующих один из лайнеров был «каннибализирован» (разобран на запчасти). ГСС позже опровергли эту информацию.

В сентябре в ряде иностранных изданий появились сообщения, что Interjet и вовсе ведет переговоры с ГСС об обратной продаже всего парка российских самолетов из-за проблем с их техническим обслуживанием. Официально эти сведения не подтвердились.

Наличие проблем с «Суперджетами» признает и руководство ГСС. По словам Александра Рубцова, доля исправных SSJ в парках авиакомпаний-эксплуатантов сейчас составляет 66-70%.

​«Нашей целевой задачей является 75% исправности парка, я думаю, она будет реализована в ближайшие года полтора», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Эксперты не раз отмечали, что главная загвоздка не в исправности российских лайнеров — ломаются и «боинги», и «айрбасы» — а в поставках запасных частей и комплектующих.

«Выделение финансирования на создание складов, включение механизмов поддержки экспорта — это и есть решение проблемы», — подчеркивает Пантелеев.