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Кому на пенсию: в Госдуме правят пенсионную реформу. LIVE

Профильный комитет Госдумы готовит пенсионный законопроект ко второму чтению

Maxim Shemetov/Reuters
Госдума спешит принять законопроект о повышении пенсионного возраста. Профильный комитет обсуждает предложения регионов и внесенные президентом поправки, в частности, касающиеся пересмотра пенсионного возраста для женщин, сохранения льгот, введения термина предпенсионный возраст и защиты граждан этой категории. «Газета.Ru» следит за обсуждением ключевых поправок и рассмотрением новых инициатив в режиме онлайн.
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12:55

На сегодняшний день поступило более 280 поправок. И они продолжают поступать. Сводная таблица поправок к проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» опубликована на сайте профильного комитета за 24-м сентября. В ней приведены 284 поправки.

12:45

Работа над законопроектом продолжилась на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

12:32

Напомним, 24 сентября - крайний срок подачи поправок к пенсионной реформе. Однако ранее Володин говорил, что в случае необходимости может быть принято решение о продлении этого срока.

12:20

В рабочую группу входят представители делового и предпринимательского сообщества, главы российских профсоюзных объединений, ведущие эксперты. Руководит группой зампредседателя Государственной Думы Ольга Тимофеева.

12:17

Второе заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства состоялось 12 сентября, первое — 31 августа. О решении сформировать рабочую группу сообщил по итогам прошедших 21 августа парламентско-общественных слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин.

12:10

Третье заседание рабочей группы проходило до рассмотрения Комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов пакета поправок ко второму чтению документа.

12:00

Добрый день, дорогие читатели. Сегодня в Госдуме обсуждают поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста. В здании на Охотном ряду прошло закрытое заседание рабочей группы по пенсионной реформе, затем в процесс включается профильный парламентский комитет. Приглашаем вас вместе с нами следить за обсуждением одного из самых спорный законопроектов последних лет.