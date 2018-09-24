Кому на пенсию: в Госдуме правят пенсионную реформу. LIVE

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На сегодняшний день поступило более 280 поправок. И они продолжают поступать. Сводная таблица поправок к проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» опубликована на сайте профильного комитета за 24-м сентября. В ней приведены 284 поправки.
Работа над законопроектом продолжилась на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Напомним, 24 сентября - крайний срок подачи поправок к пенсионной реформе. Однако ранее Володин говорил, что в случае необходимости может быть принято решение о продлении этого срока.
В рабочую группу входят представители делового и предпринимательского сообщества, главы российских профсоюзных объединений, ведущие эксперты. Руководит группой зампредседателя Государственной Думы Ольга Тимофеева.
Второе заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства состоялось 12 сентября, первое — 31 августа. О решении сформировать рабочую группу сообщил по итогам прошедших 21 августа парламентско-общественных слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Третье заседание рабочей группы проходило до рассмотрения Комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов пакета поправок ко второму чтению документа.
Добрый день, дорогие читатели. Сегодня в Госдуме обсуждают поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста. В здании на Охотном ряду прошло закрытое заседание рабочей группы по пенсионной реформе, затем в процесс включается профильный парламентский комитет. Приглашаем вас вместе с нами следить за обсуждением одного из самых спорный законопроектов последних лет.