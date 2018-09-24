Кому на пенсию: в Госдуме правят пенсионную реформу. LIVE

Добрый день, дорогие читатели. Сегодня в Госдуме обсуждают поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста. В здании на Охотном ряду прошло закрытое заседание рабочей группы по пенсионной реформе, затем в процесс включается профильный парламентский комитет. Приглашаем вас вместе с нами следить за обсуждением одного из самых спорный законопроектов последних лет.