Налогов не будет: бизнес уговорили поделиться

В пятницу, 24 августа, в особняке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Котельнической набережной состоялась встреча владельцев и топ-менеджеров компаний горно-металлургического и химического секторов с чиновниками.

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Правительство представляли первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава Минпрормторга Денис Мантуров. От Кремля были помощник главы государства Андрей Белоусов и замначальника экспертного управления администрации президента Леонид Осипов.

Андрей Белоусов и являлся главным «виновником» этой встречи. В начале августа публичную огласку получило его предложение в адрес правительства ввести «компенсационные» налоги на сверхприбыли группы экспортно-ориентированных предприятий. Речь шла об изъятии более 500 млрд руб. в год, которые компании получили от ослабления рубля.

Объем сверхдоходов от курсовой разницы, которые получили в этом году предприниматели, Андрей Белоусов оценил в 700 млрд руб. Это «приращение на 10 рублей за доллар, которое мы получили в течение года по отношению к объемам экспорта прошлого года, сырьевого экспорта, без участия нефти, газа и угля, и, естественно, машиностроения и металлургии», сообщал Белоусов.

Кабинет министров инициативу не поддержал. «Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», — говорилось в комментарии представителя первого вице-премьера, который поступил в «Газету.Ru» 17 августа. Тогда же стало известно, что через неделю пройдет встреча с бизнесом.

РСПП также выпустил несколько заявлений, в которых раскритиковал предложение об изъятии сверхприбыли.

Делегацию бизнесменов в пятницу возглавил президент РСПП Александр Шохин. На встречу также пришли председатели советов директоров «Мечела» и «Уралхима» Игорь Зюзин и Дмитрий Мазепин, гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев, президент Evraz Александр Фролов, предправления «Сибура» Дмитрий Конов, а также владельцы и топ-менеджеры других компаний из «списка Белоусова».

Главный итог переговоров, который подвели Александр Шохин, Андрей Белоусов и Антон Силуанов, — новых налогов вводиться не будет. Само письмо помощника президента на встрече не обсуждалось, сказал Шохин. По его словам, речь шла о плане «совместных действий власти и бизнеса по активизации инвестиционной деятельности компаний».

«Прежде всего, о том, как компании в своих инвестиционных планах реализуют приоритеты, прописанные в майском указе президента», — пояснил Шохин.

Андрей Белоусов также отказался от прежних инициатив: «делать это с помощью налогов в условиях, когда компании сами готовы идти в эту повестку, конечно, неправильно». Он подчеркнул, что встреча прошла не только «позитивно», но «компании готовы включиться в работу по общественной повестке». Речь идет об инфраструктуре, экологии и цифровизации.

Теперь, по словам Белоусова, «ни о каких обязательных действиях по «заталкиванию» бизнеса в такие проекты речи не идет». А разработка компенсационного налога заменена на обсуждение финансовых моделей и механизмов участия крупного бизнеса в таких проектах. Этим займется совместная с бизнесом рабочая группа, которую возглавят Антон Силуанов и Александр Шохин.

Ожидается, что рабочая группа будет сформирована уже на следующей неделе. Предложения будут подготовлены в ноябре. Кроме финансовых моделей, совместной группе предстоит проработать еще два направления.

Это набор проектов, «которые лежат в русле приоритетов общественного развития» и меры государственной поддержки, чтобы сделать такие проекты привлекательными для крупного бизнеса. Причем, по словам Антона Силуанова, речь не идет о наложении этих проектов на проекты, которые правительство готовит для фонда развития инфраструктуры (на эти цели запланировано 3,5 трлн руб до 2024 года).

Дополнительных мер поддержки инвестиционной деятельности бизнес тоже, по словам Александра Шохина, не просил. Речь идет о переформатировании и ревизии уже действующих механизмов, таких как специнвестконтракты, государственно-частное партнерство, концессии и субсидиарная поддержка.

Какая часть из 500 млрд руб. может быть вложена в общественные проекты, помощник президента 24 августа говорил осторожно.

«Такого понимания на сегодняшний день нет, его и быть не может. Это будет зависеть от того набора проектов, которые будут предложены, от тех мер поддержки и от тех финансовых механизмов, которые за эти полтора месяца будут выбраны. Фактически речь идет уже о вполовину меньших суммах. 500 миллиардов — это некая верхняя граница. Я думаю, реально — если мы миллиардов на 200-300 за счет этих компаний найдем ресурсы, это будет хороший результат», — признал Андрей Белоусов.