Из Ижевска в виртуальную реальность

Презентация Google в 2014 году картонного кардборда, позволяющего с помощью смартфона смотреть VR-контент, резко изменила жизнь гендиректора BoxGlass Игоря Мельникова. До этого он занимался в Ижевске продажей цветов и строительных материалов. Но идея захватила Игоря и трех его друзей – бывших одноклассников.

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«С детства мы были геймерами: часами просиживали за Counter-Strike, Sims. Нам нравились sci-fi фильмы «Газонокосильщик», все части «Назад в будущее». О виртуальности мы давно слышали, но никогда сами ее не видели. А в 2014 году через картонные очки она стала реальной. И мы поняли, что это новый мир для человечества, за этим будущее», — вспоминает Мельников.

Однако конструкция очков Google была слишком сложной – для их сборки требовался клей и двусторонний скотч. Тогда было решено, взяв за основу оригинальный цифровой макет, упростить конструкцию и сделать свои картонные очки. На разработку макета ушло два месяца. Прототип же сделали с помощью лазерной установки на концерне «Калашников», где у Мельникова работал друг.

«Тогда мы еще воспринимали это больше как хобби. Но потом случилась выставка «Игромир» в Москве», — рассказывает бизнесмен. Друзья привезли туда 200 пар очков, которые закончились уже на второй день. Посетителям показывали космос, ужастики и, конечно, один из самых эффектных на тот момент VR-аттракционов — американские горки. «На третий день люди подходили, спрашивали, где можно купить. И тогда мы поняли, что из этого может получиться хороший бизнес.

Нас просто унесло в виртуальную реальность», — говорит Мельников.

Наш человек в Минобороны

На тот момент друзья вложили в VR-авантюру уже 350 тыс. руб. В 50 тыс. руб. обошлась партия из 200 очков. Плюс около 300 тыс. руб. ушло на участие в выставке. Несмотря на то, что на приятелях висел потребкредит, а само предприятие было в минусе, Мельников решил, что пора выходить на массовое производство: отпечатали 3,5 тыс. пар очков, запустили сайт, начали тратиться на его рекламу. Но это не дало результатов.

Объем заказов был крошечный: 15-20 штук в месяц.

«Мы неправильно определили целевую аудиторию, решив, что взрослый дядя 35 лет не будет покупать картонные VR-очки, а школьникам это будет интересно. Но у них каждые 10 рублей на счету, поэтому если они и покупали, то китайские на AliExpress», — рассказывает предприниматель. Не сработала и ставка на гиков – они в целом не жалуют российскую продукцию, да и предпочитают брать более продвинутые пластиковые очки.

Еще одна проблема — менталитет. «В провинции, в том же Ижевске, очень большой психологический барьер: за картон на голове платить 700 рублей, вы сумасшедшие? — говорит Мельников. — В Москве публика в очках видела в первую очередь технологию для погружения в VR». Тем не менее, в 2015 году компания все же снизила ценник до 500 руб.

А потом была неудачная попытка выйти на Минобороны. «Появился лоббист, который убедил нас, что пора заняться чем-то более серьезным, а именно, разработкой шлема виртуальной реальности. Мы выделили ему 1,5-2 млн рублей на встречи, командировки, получение лицензий. В итоге выяснилось, что НИОКР, которые мы от него получали, скачаны из интернета. Так что шлем остался только на бумаге», — вспоминает бизнесмен.

Убытки, между тем, продолжали расти. В середине 2015 года друзья были близки к тому, чтобы закрыть бизнес, ввернуться к работе по найму и понемногу выплачивать долги, которые к тому времени образовались.

Но появился местный инвестор, который предложил кабальные условия в обмен на вложения. «Мы понимали, что надо вкладываться в дизайн, маркетинг. У самих денег нет, мы все в долгах. Так что деваться нам было некуда, мы согласились», — говорит Мельников. Однако инвестора надолго не хватило: спустя три месяца он выгнал команду, так как та не смогла обеспечить быстрый результат.

«Это был конец 2015 года. Мы получали зарплату, строили планы. Но он спас нас от того, чтобы мы распались. Он объединил нас. И мы поняли, что нам не нужны большие деньги. Мы нашли 100 тыс. рублей и перезапустили всю историю заново», — рассказывает предприниматель.

От зоопарка до Google

В 2015 году Boxglass получила заказ от Ford на 3,5 тыс. очков – автопроизводитель хотел продемонстрировать потенциальным покупателям поездку на новой машине в разных городах мира.

Тогда в компании поняли, что их основной клиент вовсе не школьники или гики, не потребительский B2C, а B2B-сегмент. Вырученные средства Boxglass стала активно реинвестировать в участие в профильных выставках, которые для их бизнеса оказались самым эффективным каналом продаж. При этом с организаторами VR-мероприятий ижевский предприниматель старается договориться по бартеру: очки в обмен на возможность встать со стендом.

Клиентов с тех пор прибавилось. Среди них телеканал 2х2 с проектом по мотивам мультфильма про подозрительную сову, ГМИИ им. Пушкина с виртуальным туром по музею, Московский зоопарк со съемками животных, Яндекс и даже российский Google.

«В 2016 году нам позвонили из Google: завтра нужны очки, наши закончились. Я им говорю: без проблем, мы привезем, только они немного отличаются от ваших. Но это их не смутило», — рассказывает Мельников.

А недавно Boxglass прошла сертификацию Google, попав в список рекомендованных партнеров. «Ближайшие наши конкуренты в регионе – Германия и Турция», — говорит предприниматель.

Минимальный заказ у BoxGlass начинается от 500 пар очков. Максимальный же пока был в прошлом году на 300 тыс. штук от ритейлера «Дикси» для акции с анимированными динозаврами. Под этот заказ компании пришлось развернуть временное производство в Москве.

Производство в Москве компания в итоге свернула. «Аренда в Ижевске обойдется в 20 тыс. руб. в месяц, тогда как в Москве она может доходить до 100 тыс. руб. И рабочая сила дорогая», — поясняет бизнесмен нежелание перенести производство в столицу, которая генерирует 90% продаж. По его словам, транспортное плечо не является большой проблемой: перегон одной машины обойдется в 10-20 тыс. руб., а если сроки очень жесткие по поставке, то очки отправляют самолетом Ижевск-Москва.

При этом компания постепенно расширяет свое присутствие на соседних рынках. В Белоруссии их клиентом является, к примеру, сервис tut.by. «В Азербайджане наш партнер взял на реализацию 10 тыс. очков. Нам оставалось ему только сайт сделать и рекламу настроить», — рассказывает Мельников.

«Калашников»: возвращение

С 2016 года компания изготовляет собственный VR-контент. А уже в 2017 году команда выиграла тендер «Калашникова». «Речь шла о визуализации данных. Менеджеры, находясь в разных точках (Москве, Туле, Ижевске), попадали в единую виртуальную реальность. Их аватары могли совместно исследовать базу данных концерна», — поясняет бизнесмен.

По его словам, одним из самых перспективных направлений является создание прикладных образовательных роликов. «Заказы идут от школ. Требуются видео по биологии, физике, географии, истории и химии. В VR ребенок может, к примеру, уменьшится до размера молекулы и наблюдать реакцию между химическими элементами», — рассказывает Мельников. Он уверен, что в дальнейшем спрос на подобный контент будет расти: «Это неизбежная история. Подобные учебные ролики популярны в школах Европы, США, Китая».

В BoxGlass сейчас разрабатывают универсальную образовательную платформу, чтобы унифицировать и удешевить продукт. Основатель компании надеется, что продукт будет востребован в СНГ, на Западе и Ближнем Востоке. «Азербайджан нам уже предлагает выходить на Иран. Глобальным конкурентам не интересен этот рынок, а там население порядка 50 млн человек», — делится он планами.

Жизнь на две реальности

В 2017 году оборот производителя очков составил 34,4 млн руб. В этом году компания рассчитывает удвоить показатель до 70 млн руб. за счет продажи VR-контента. Производство очков при этом останется на уровне 350 тыс. шт в год.

«Мы активно мониторим на портале «Бизнес-навигатор МСП» информацию по мерам господдержки, возможностям участия в госзакупках, тендерах», — рассказывает глава BoxGlass. Он не исключает, что в будущем с помощью портала компания возьмет кредит по льготной ставке: «Пока у нас есть свои средства. Но в случае более масштабного шага, возможно, будем брать кредит. У Корпорации МСП есть программа с привлечением заемных средств под 9%».

Планы у компании, действительно, масштабные. В 2019 году в BoxGlass рассчитывают открыть венчурное подразделение. «Мы накопили достаточный опыт функционирования как стартапа в России. И готовы начать развивать другие технологические проекты, входя в них миноритарием», — рассказывает Мельников. Он уверен, что большие деньги маленьким предприятиям не нужны: «Мы допустили в BoxGlass ошибку, вложив 3 млн руб. Многим стартапам нужно на первых этапах несколько сотен тысяч, максимум – миллион рублей». Потенциально компания готова вкладываться в проекты по блокчейну, искусственному интеллекту и конечно, VR.

Заходить в игровую индустрию Мельников пока не решается. «Это такая мечта пока…

Но потребуются очень большие вложения, чтобы проект взлетел. Из индустрии пришли инвестиции в виртуальную реальность, но ярких и успешных VR-игр до сих пор нет», — сетует предприниматель, который сейчас играет в Echo Arena.

При этом осторожно в виртуальную реальность входит киноиндустрия, пробуя выпускать VR-трейлеры – среди них, к примеру, «Дивергент» и «Книга джунглей». Последним же экспериментом стал футуристический блокбастер Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

«С командой ходили на этот фильм. Очень крутой. История разворачивается в 2047 году. Там люди через платформу «Оазис» каждый день уходят в виртуальную реальность, принимая формы человека, зверя, любой материи», — не скрывает восторга Мельников.

Реальность гораздо скучнее. С учетом текущих технологий даже полнометражный VR-фильм посмотреть физически тяжело – через какое-то время у зрителя может закружиться голова и его начнет тошнить.

Так что прогноз предпринимателя пока ограничивается 2025 годом. «Очки дополненной реальности и смарт-часы станут массовыми, заменив смартфоны», — уверен он. А там и до полного погружения в другую реальность недалеко.