Стальной вопрос: Москва разберется с Вашингтоном в ВТО

Россия намерена провести консультации с США по поводу заградительных пошлин на сталь и алюминий, которые Вашингтон ввел в марте. Соответствующий запрос опубликовала Всемирная торговая организация (ВТО).

«Российская Федерация предлагает провести консультации как можно быстрее и ожидает быстрого ответа Соединенных Штатов, чтобы договориться о дате и месте консультаций»,

— говорится в запросе.

Реклама

Россия запросила консультации с США в связи с принятием Вашингтоном решения об установлении специальных защитных мер в виде ввозных пошлин в 25% на продукцию черной металлургии и в 10% на алюминиевую продукцию. Пошлины вступили в силу 23 марта 2018 года.

Накануне этой даты президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому введение данных мер по отношению к ряду стран-союзников откладывается до 1 мая. В число избранных вошли члены НАФТА Мексика и Канада, а также Аргентина, Австралия, Бразилия, страны ЕС и Южная Корея.

Хотя США обосновывают введение пошлин как требующиеся меры для защиты интересов национальной безопасности, по их характеру и сути они являются специальными защитными мерами, применение которых регламентируется Соглашением о защитных мерах ВТО, пояснили «Газете.Ru» в Минэкономразвития.

«Члены ВТО имеют право вводить специальные защитные меры в случаях, когда возросший импорт какого-либо товара из третьих стран наносит или угрожает нанести серьезный ущерб местным производителям. При этом член ВТО, который применяет такую меру, должен стремиться сохранить в значительной степени эквивалентный уровень уступок другим членам ВТО.

Консультации с применяющим специальную защитную меру членом ВТО — первый этап процедуры, направленной на сохранение эквивалентного уровня уступок. Если по их результатам стороны не достигают договоренностей, «пострадавший» член ВТО после выполнения определенных процедур может ввести встречные ограничения, компенсирующие его потери»,

— пояснили в министерстве.

Сами США утверждают, что тарифы основаны на проблемах национальной безопасности и не подпадают под правила ВТО.

Аналогичные запросы к США ранее были направлены Китаем, ЕС и Индией.

Эксперты сомневаются в перспективах предстоящих консультаций.

Если США согласятся на консультации с Россией, им придется провести аналогичные консультации со всеми поставщиками стали и алюминия,

обращает внимание исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.

В соответствии с нормами ВТО консультации проводятся с целью достижения компромисса между импортером и экспортером, предполагается, что конфликтная ситуация может быть нивелирована путем предоставления импортеру, чьи права ущемлены ограничениями, некими торговыми преференциями, но

США, очевидно, никаких преференций никому взамен давать не намерены,

добавляет он.

Рассчитывать на уступки США в нынешних условиях не приходится, консультации вряд ли дадут какой-то практический результат, соглашается начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Россия может запретить или ограничить импорт из США. Но, скорее всего, это будет сделано в рамках ответа на санкции. Фактически, после их введения разговоры о пошлинах на алюминий отходят на второй план. Это, скорее, имиджевый ход, причем Россия фактически присоединяется к Китаю и Индии в вопросе экспорта металлов. Пострадает репутация США как добросовестного члена ВТО, это может привести к новому витку торговых войн, полагает аналитик.

6 апреля минфин США ввел новые санкции в отношении российских компаний, в число которых вошли «Русал» и En+ Олега Дерипаски, на которые приходится основное производство алюминия в России и порядка 6% мирового.

Для стали и алюминия нужно расширять другие рынки сбыта, Америка пока нас не пустит,

Трамп защищает здесь своих производителей, как умеет, даже несмотря на противоречия с правилами ВТО, считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

Надо готовить к двусторонним переговорам список ответных мер, которые мы могли бы ввести в сфере ослабления защиты интеллектуальной собственности или против поставок американской табачной, алкогольной продукции, считает аналитик. И, наоборот, смотреть, где мы могли бы предоставить режим наибольшего благоприятствования в обмен на обратные шаги в нашу сторону.

Представители правительства РФ неоднократно отмечали, что совместно с компаниями собираются обсудить предложения о встречный мерах в ответ на пошлины, однако сейчас они перекрываются обсуждением контрсанкций в ответ на принятые 6 апреля рестрикции. В частности, речь может идти об ограничении на ввоз американских товаров. Такую меру уже использовал Китай, введя дополнительные пошлины на ряд товаров из Соединенных Штатов.

Пока же ясности в этом вопросе становится все меньше. Накануне сам Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем совсем отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия.

«Я надеюсь, что на каком-то этапе в будущем смогу отменить их все», — сказал он.