Российские миллиардеры заплатят за Brexit

Экономика Великобритании потеряет 252 млрд фунтов стерлингов ($348 млрд) в течение 15 лет, если выйдет из Евросоюза без торговой сделки с Брюсселем. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на исследование The Best for Britain Group.

«Наилучший вариант для населения всей страны — это остаться и сохранить то соглашение, которое у нас есть»,

— заявил председатель The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на доклад британского правительства сообщила, что

если выход Великобритании состоится без заключенного с Брюсселем соглашения об условиях Brexit, то есть по самому «жесткому» сценарию, то дефицит бюджета Соединенного Королевства составит £80 млрд, или $111 млрд.

Согласно расчетам доклада британского правительства, убытки Великобритания понесет при любом сценарии выхода. Даже при условии заключения Лондоном всеобъемлющей сделки о свободной торговле с ЕС после Brexit темпы роста британской экономики понизятся в ближайшие 15 лет на 5%, а при выходе страны из ЕС без соглашения с Брюсселем — на 8%.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. В июне 2017 года между Лондоном и Брюсселем начались официальные переговоры по условиям выхода. Они продлятся до ноября 2018 года. Сам выход Великобритании из ЕС планируется 29 марта 2019 года, а переходный период (во время него, предполагается, что Лондон сохранит выход на внутренний рынок ЕС, а также членство в его таможенном союзе – «Газета.Ru») - до 31 декабря 2020 года.

Если переговоры не приведут к успеху, то Великобритания просто потеряет все льготы, которые ей давало членство в ЕС. Одно из главных преимуществ членства – возможность торговать без пошлин со всеми государствами союза.

В этой ситуации Великобритания ищет дополнительные возможности пополнения бюджета. К их числу эксперты относят закон о криминальных финансах, который вступил в силу в прошлом году. Он обязывает богатых иностранцев предоставлять властям страны полную информацию об источниках своих доходов. «Богатства необъясненного происхождения» будут по закону попросту изыматься у иностранцев в пользу государственной казны. Эксперты ранее отмечали, что документ этот очень сильно ударит по российским миллиардерам, которые исторически переезжали в Лондон, скупая в Англии замки и особняки.

Олигархи из России – самые активные покупатели недвижимости стоимостью более 10 млн фунтов. Например, совладелец «Альфы-групп» Герман Хан инвестировал более 75 млн фунтов ($124 млн) в недвижимость в районе Вестминстера.

При этом на данный момент в Великобритании скрываются целые ряд персон нон-грата в России: это владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, бывший президент НПО «Космос» Андрей Черняков, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов и основатель Межпромбанка Сергей Пугачев.

По информации опрошенных «Газетой.Ru» юристов из Лондона, пока что громких дел и взысканий по закону о криминальных финансах в Лондоне не было, однако некоторые российские бизнесмены вынуждены давать объяснения по поводу источников своих доходов.

При этом недавно в Кремль был подан список российских бизнесменов, которые скрываются в Великобритании от российского правосудия и хотели бы вернуться на родину.

Состояние олигархов - лишь одна из возможностей пополнить бюджет Великобритании. Другая - сделать это за счет увеличения налогов, говорят эксперты.

Однако, по словам главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, «вопрос налогов - очень чувствительная тема для Великобритании», поскольку в стране находятся многие транснациональные корпорации, которые могут сменить место своей дислокации при увеличении налогового бремени.

По мнению заместителя председателя Локо Банка Андрея Люшина, компенсировать потери выхода из ЕС Великобритания также может за счет более тесного сотрудничества с американскими корпорациями и создания выгодных условий привлечения иностранных инвесторов.

Если пополнить бюджет Великобритании за счет этих мер не удастся, то стране придется жить в условиях жесткой экономии, отмечают эксперты. Стоимость производства автомобилей в Соединенном Королевстве возрастет на 5-13%, стоимость продуктов питания - на 8-16%, сельскохозпродукции - на 8-17%. В оптовой и розничной торговле цены подскочат на 7-20%, говорится в докладе британского правительства.

Председатель The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун отмечает, что Brexit сильнее всего ударит по сферам здравоохранения, образования и социальных услуг королевства.

Как пояснил «Газете.Ru» директор Центра российских исследований Института общественных наук РАНХиГС Кэрол Леонард, британцы могут потерять около полмиллиона рабочих мест, а особенно катастрофическими будут потери для Северной Ирландии, Северо-Западной Англии и Западного Мидлендса, жители которого в основном и голосовали за выход из ЕС. Великобритании в целом придется отказаться от планов на сбалансированный бюджет и прожить еще несколько лет в условиях строгой бюджетной экономии, добавляет он.

При этом потери понесет и ЕС. По оценкам суммарные потери Евросоюза от Brexit составят около $112 млрд, отмечает Кэрол Леонард из РАНХиГС. Из-за уменьшения поступлений в бюджет (Великобритания ранее ежегодно вносила в ЕС около 14,5 млрд евро – «Газета.Ru») в ЕС уже сокращают выделяемые программы помощи странам Восточной Европы – в частности, прибалтийским государствам.