«Пять лет не трогайте ничего!»

Обычно чиновники на публичных мероприятиях избегают делать громкие заявления и выступать с радикальными предложениями. Но глава Счетной палаты Татьяна Голикова решила отступить от этой традиции.

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Ее выступление на дискуссии «Эффективность бюджетных расходов как зеркало госуправления» в рамках Гайдаровского форума, который стартовал 16 января в Москве в РАНХиГС, содержало как минимум три радикальных инициативы. Как пошутил модератор дискуссии, глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, Голикова наговорила «года на четыре».

Во-первых, она предложила ликвидировать федеральные агентства. Сейчас их 18, и работают в них около 17 тысяч человек. Распоряжаются агентства 1,1 трлн руб.

Их деятельность в качестве федеральных органов исполнительной власти не всегда эффективна, они фактически являются административной прослойкой между министерствами и учреждениями, которые находятся в их ведении с соответствующими финансовыми затратами, полагает глава Счетной палаты.

«Это дает основание поставить вопрос о целесообразности существования агентств в качестве самостоятельных органов», — думает она.

Кроме того, в период 2012-2016 гг. общее количество функций и полномочий госорганов устойчиво росло и по состоянию на 1 января 2017 года составляло 4 359 ед. Это «свидетельствует о расширении влияния государства на деятельность экономических субъектов».

«По всей видимости, необходимо вернуться в начало пути и еще раз определиться с основными принципами разграничения уровней государственного управления. В том числе и с целесообразностью сохранения трехуровневой модели», — считает Татьяна Голикова.

Вторая инициатива — перераспределение полномочий между федеральным центром и регионами.

На 1 января 2017 года Российской Федерацией переданы регионам 113 полномочий в 17 сферах деятельности. Рост числа переданных полномочий только относительно 2012 года составил 82,3%.

Очевидна сформировавшаяся в регионах устойчивая тенденция «трансляции» этих полномочий на муниципальный уровень.

«Такой объем делегирования на муниципальный уровень приводит к потере прозрачности организации осуществления переданных полномочий, особенно в части регулирования движения бюджетных средств», — отмечает Голикова.

Всего из федерального бюджета в виде субвенций регионам за 2012-2016 годы передано более 1,5 трлн руб.при ежегодном выделении средств на делегирование полномочий порядка 330 млрд руб.

Данные Счетной палаты свидетельствуют, что объем субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий РФ недостаточен для их исполнения и «в ряде случаев влечет за собой дополнительные расходы субъектов, по сути, на то, что должно обеспечиваться федеральным бюджетом».

В этой ситуации часть переданных в настоящее время полномочий может быть закреплена за регионами как собственные на постоянной основе. Татьяна Голикова считает, что есть также основание поговорить «об обмене полномочиями между регионами и федеральным центром».

«Возможно, речь может идти о передаче на федеральный уровень платежа за неработающее население с соответствующим закреплением делегированных полномочий за регионами и при недостаточности финансового обеспечения возможное закрепление иных налоговых и, подчеркиваю, неналоговых доходов, к систематизации которых мы пока не подошли», — полагает она.

В устроенном в рамках дискуссии голосовании около двух третей присутствовавших в зале это предложение поддержали. Министр финансов Антон Силуанов оценил платежи за неработающее население примерно в 630 млрд рублей в год, но от прямого ответа на вопрос, поддерживает он эту инициативу или нет, уклонился.

Позже главы Татарстана Рустам Минниханов и Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова признались, что голосовали против. Минниханов призвал не трогать налоговую и бюджетную систему хотя бы лет пять («пять лет не трогайте ничего!») и не принимать решения без учета мнений регионов. Богатые регионы также боятся, что при перераспределении полномочий у них отберут деньги.

«Комарова и я – мы при передаче полномочий всегда теряем», — сказал глава Татарстана. «Откуда Силуанов возьмет 600 миллиардов? Он возьмет их у нас, возьмет в Ханты-Мансийске и еще в нескольких регионах», — добавил он.

Третьей инициативой Голиковой стало объединение внебюджетных фондов. В Пенсионном фонде России, Фонде обязательного медицинского страхования и Фонде социального страхования работает 162,8 тыс. человек, а на их содержание уходит 143,8 млрд руб. Эти три фонда в 2016 году администрировали свыше 10 трлн рублей страховых взносов.

«В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — Единый государственный внебюджетный фонд, который бы объединил все эти фонды», — считает она.

По опыту большинства аналогичных институтов, объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности.

«Почему в публичной собственности? Потому что часть бюджета этого фонда, а именно сейчас страховые взносы, администрирует ФНС, и она таковым администратором остается. Речь идет о распределении тех ресурсов, которые поступают в качестве доходной части», — считает Голикова.

Она полагает, что такая форма должна найти отражение в Гражданском кодексе. Это позволит построить управление принципиально новым социально-страховым фондом по принципу социального партнерства, повысить прозрачность деятельности фонда и обеспечить высокий уровень доверия со стороны населения.

Эксперты пока сдержанно оценивают эту идею Татьяны Голиковой, хотя и называют ее достаточно здравой.

Пенсионная системы и система соцстраха и медстраха в глубоком кризисе, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он также согласен, что надо сократить расходы на содержание фондов, но все еще предстоит продумать.

«В моем понимании смысл заключается в том, что идет снижение издержек по обслуживанию этих фондов. Таким образом получается бюджетная выгода: сокращается персонал, функции по бюджетированию, контролю использования средств. Возможно здесь и то, что в случае необходимости появится возможность перебрасывать средства с медицинских программ на другие, и в рамках одного фонда это делать гораздо проще. В этом я вижу какую-то логику», — полагает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Также он добавил, что, возможно, таким образом власти преследую цели как сэкономить, так и упростить работу структур, поскольку фонды получают средства из одного источника.

«Мне кажется идея достаточно здравой», — говорит Юлия Цепляева, директор ЦМИ Сбербанка. В любом случае объединение должно приводить к уменьшению бюрократического аппарата, и на этом, возможно, удастся и сэкономить.

«Но каждый раз, когда появляется желание сэкономить на количестве бюрократов, де-факто мы видим, что их количество не уменьшается. Я считаю, что во главу угла надо ставить здравый смысл и повышение эффективности», — добавляет она.