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Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

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РИА «Новости»

До наступления холодов автомобилистам нужно заменить масло, салонный фильтр и потренироваться вождению в экстремальных условиях. Об этом URA.RU рассказали автоэксперты.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов рекомендовал водителям поменять масло и фильтр даже в том случае, если не подошел межсервисный интервал.

Он добавил, что владельцы авто на дизельном топливе должны быть внимательнее. «Если водитель ездит не часто и расход дизеля небольшой, то может оказаться к морозам, которые будут уже скоро, у него в баке будет летнее топливо. Оно может загустеть», — предупредил эксперт.

Автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил залить незамерзайку и призвал не менять резину слишком рано. Он рекомендовал водителям потренироваться на картинге перед тем, как выезжать на зимнюю дорогу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд порекомендовал столичным автомобилистам не спешить менять летнюю резину на зимнюю.

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