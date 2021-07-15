Эксперты оценили идею МВД отменить обязательный техосмотр машин

Отмена обязательного технического осмотра личных машин позитивно повлияет на ситуации с техосмотрами при введении поощрений и наказаний для водителей. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал идею.

«Я пока вижу у этой инициативы одни плюсы. К сожалению, в разные исторические эпохи примерно 80% водителей техосмотр покупали», — сказал он.

Чтобы избежать этого, необходимо ввести систему поощрений и наказаний, например, это могли бы быть скидки на покупку полиса ОСАГО.

В свою очередь, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, считает, что отмена обязательного техосмотра позволит чаще проверять машины из группы риска.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что МВД направило в правительство России предложение отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. После этого в МВД разъяснили предложение.