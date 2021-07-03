Водителям рассказали, как продлить использование шин

Чтобы продлить использование шин, следует водить без резких стартов и торможений. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев, сообщает агентство «Прайм».

«И если вы на регулярной основе пытаетесь слишком оптимистично преодолевать повороты, то очень быстро при вполне рабочем протекторе боковина ваших шин придет в плачевное состояние», — сказал он.

По его словам, если у машины задний привод, то быстро изнашиваются внутренние боковины. Это особенно опасно тем, что износ сложно заметить при осмотре, но устойчивость автомобиля, в том числе на поворотах, снижается. Васильев посоветовал постоянно следить за состоянием шин и контролировать в них давление, чтобы увеличить срок службы.

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