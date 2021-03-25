В МВД предложили лишать свободы за повторный случай пьяного вождения

МВД России выступило с предложением ужесточить наказание за повторные случаи езды в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, ведомство предложило лишать таких водителей сроком до трех лет.

Данное изменение может быть внесено в статью 264.1 Уголовного кодекса России о «Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», — говорится в ответе МВД.

Кроме того, законопроект предполагает введение санкций в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. руб., в размере зарплаты или другого дохода за срок от двух до трех лет, а также ограничить лицо в возможности заниматься определенными видами деятельность в период до шести лет.

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