В Ейске установили причастного к осквернению Доски почета с портретами ветеранов

МВД: в Ейске установили личность мужчина, причастного к осквернению Доски почета

В Ейске установили личность мужчины, причастного к осквернению Доски почета с портретами ветеранов. Об этом сообщило управление МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

«В кратчайшие сроки сотрудниками Отдела МВД России по Ейскому району установлен гражданин, причастный к данному правонарушению. Им оказался 53-летний местный житель, причиной своего поведения он назвал состояние опьянения», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что сейчас правоохранители проводят проверку. По итогам работы будет принято процессуальное решение.

Накануне депутат Ейского городского совета Александр Дорошенко сообщил, что в Ейске неизвестные облили жидкостью три фотографии Героев России, размещенные на городской Доске почета. По его словам, на стенде представлены портреты жителей города — участников Великой Отечественной войны и Героев России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения Доски почета.

