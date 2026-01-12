Стало известно, сколько зарплат стоит один квадратный метр жилья в России

Размер шрифта
Эксперт Танурков: стоимость одного метра жилья в России равняется двум зарплатам
Стоимость одного квадратного метра жилой площади в России равняется примерно двум средним зарплатам. Об этом старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков рассказал РИА Новости.

По его словам, в последние годы для приобретения одного квадратного метра жилья требуется около двух среднемесячных зарплат.

Самое дорогое жилье по отношению к среднемесячной заработной плате расположено в Крыму и Севастополе. Там отношение стоимости одного квадратного метра к средней зарплате составляет около трех. А самое дешевое, около одного — в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Для покупки одного квадратного метра жилья в Москве, Краснодарском крае и Татарстане требуется примерно 2,2-2,3 зарплаты, Санкт-Петербурге — примерно 2,5 зарплаты.

10 января сообщалось, что в Казани продают квартиру стоимостью почти 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали агрессивнее и настойчивее при покупке жилья. 

